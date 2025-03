LOL torna su Amazon Prime Video, il cast della quinta stagione

Pubblicità

Se siete pronti a ridere, allora non dovete perdere la quinta stagione di LOL, Chi Ride è fuori, con un cast tutto nuovo per l’originale competizione in cui i comici in gara sono chiamati a far ridere, senza però poter ridere.

Il format, ormai collaudato sulla piattaforma di Amazon Prime Video, farà il suo ritorno con i primi cinque episodi il prossimo 27 marzo, mentre il sesto episodio finale in cui verrà proclamato il vincitore arriverà il 3 aprile.

Il format rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello delle precedenti edizioni. In sostanza, per sei ore i concorrenti in gara si sfideranno a colpi di battute, nel tentativo di far ridere gli altri, senza però ridere a propria volta. Chi ride, insomma, è fuori.

Al primo sorriso, dalla control room verrà assegnato il classico cartellino giallo di ammonizione, mentre una seconda risata comporterà l’espulsione dietro cartellino rosso.

L’ultimo partecipante in grado di rimanere impassibile per tutta la durata dello show si aggiudicherà il titolo e avrà l’opportunità di devolvere 100.000 euro a un ente benefico a sua scelta. Il successo delle precedenti edizioni di LOL è stato assicurato da cast di comici apprezzati dal grande pubblico e anche il cast della quinta edizione non fa eccezione.

Mentre dalle precedenti edizioni si ricordano vincitori noti come Ciro Priello, Maccio Capatonda, Fabio Balsamo e Giorgio Panariello, quest’anno a sfidarsi saranno Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, già vincitore della seconda stagione dell’Original Lol Talent Show “Chi fa ridere è dentro”.

Per la prima volta non cambierà solo il cast ma anche il conduttore, infatti un elemento di spicco di questa quinta edizione è il rinnovamento totale della control room: i ruoli di arbitri e co-conduttori saranno affidati ad Alessandro Siani e Angelo Pintus, incaricati di monitorare le performance dei concorrenti e di distribuire i cartellini gialli e rossi in caso di risate.

