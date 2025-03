Toyota FT-Me è la micro auto elettrica che sorprende

Pubblicità

Toyota presenta il suo nuovo micro veicolo elettrico chiamato FT-Me Concept, mirato a offrire un’alternativa accessibile e funzionale per la mobilità urbana con i suoi 2,5 metri di lunghezza e dimensioni paragonabili praticamente a quelli di un golf cart.

Il design del FT-Me è particolarmente interessante, studiato per risultare estremamente maneggevole e agile, ideale per affrontare il traffico cittadino o brevi tragitti quotidiani. Nonostante le sue dimensioni contenute, Toyota sottolinea che questa micro EV è in grado di garantire una guida fluida e confortevole.

Il sistema di propulsione, secondo Toyota, fa impiego di un’energia per chilometro tre volte inferiore rispetto ai modelli elettrici ad alta capacità attualmente disponibili. Questa efficienza energetica è ulteriormente rafforzata dall’impiego di materiali riciclati, che permettono di ridurre l’impronta di carbonio fino al 90% rispetto alle auto urbane tradizionali.

Inoltre, elemento non da poco, la il FT-Me è dotata di un tetto solare, con pannelli che consentono di ricaricare la batteria e di aggiungere tra i 20 e i 30 chilometri di autonomia al giorno, portando il totale stimato a circa 100 chilometri.

L’auto è concepita per il mercato europeo e per essere accessibile a un pubblico molto vasto, a partire dai giovani di 14 anni.

Attualmente la micro EV di Toyota è un concept, quindi rimane da vedere se e quando progetto e prototipo verranno trasformati in un veicolo pronto per la produzione. Trattandosi di un concept il costruttore non ha indicato le tempistiche per una finestra di lancio e nemmeno una indicazione o stima del prezzo finale.

In ogni caso visto il tipo di veicolo e la srategia di renderlo accessibile a un pubblico vasto, giovani inclusi, è lecito attendersi un prezzo intorno ai 10.000 euro. Ovviamente, la vettura andrà a gareggiare in un territorio che attualmente è occupato dalla Citroën Ami e dalla Topolino di Fiat.

