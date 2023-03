LOL chi ride è fuori 3 parte il 9 marzo su Amazon Prime Video

Partito nel 2021 e basato sul format giapponese Documental, “LOL, chi ride è fuori” si è imposto come uno degli show più amati e seguiti sulla piattaforma Amazon Prime Video. Domani 9 marzo partirà la terza stagione, con una formula ormai collaudata, ma nuovi protagonisti.

LOL, chi ride è fuori è una vera e propria sfida tra comici professionisti rinchiusi all’interno di una grande stanza comune, dove l’unica regola è quella di non ridere. I protagonisti, infatti, dovranno restare seri per sei ore consecutive provando a far ridere i propri avversari.

Quest’anno i comici in gara saranno Nino Frassica, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, Paolo Cevoli, Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Marta Filippi, e Luca e Paolo .

Chi riuscirà a resistere per 6 ore senza ridere vincerà il premio finale di ben 100.000 euro, che verrà integralmente donato in beneficenza, come accaduto per le due precedenti stagioni.

Ancora una volta, a guidare il gruppo dalla sala di controllo ci sarà Fedez, aiutato da Frank Matano. Insieme, potranno mettere del pepe in sala comici, lanciando bonus e Malus, oltre a far entrare special guest che tenteranno di far ridere i comici. Quest’anno toccherà a Maccio Capatonda invadere il palco nel tentativo di far ridere i colleghi.

Ovviamente, per poter guardare la nuova stagione, così come per le precedenti, è necessario essere abbonati a Prime Video, il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet).

Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.