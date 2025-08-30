Hyundai studia la pelle vegetale per i suoi autoveicoli

Hyundai CRADLE, hub di open innovation di Hyundai Motor Group, sta avviando una partnership con UNCAGED Innovations, azienda specializzta in biomateriali, per creare alternative sostenibili alla pelle per gli interni delle automobili, attraverso il ricorso a prodotti derivati dal grano.

Questa collaborazione è indicata dalla multinazionale coreana come un impegno nella sperimentazione di materiali di nuova generazione scalabili a livello industriale.

La partnership si focalizza sullo sviluppo congiunto di alternative ai pellami tradizionali con materiali di origine vegetale di alta qualità. Il risultato è un materiale che promette di ridurre il consumo di risorse su diversi fronti: il 95% in meno di emissioni di gas serra, l’89% in meno di acqua e il 71% in meno di energia rispetto alla lavorazione della pelle di origine animale, senza compromettere consistenza, durabilità e qualità.

Brendon Kim, Senior Vice President e Head of Hyundai CRADLE Silicon Valley, afferma che il processo di produzione ci consente di ridurre drasticamente l’impatto ambientale, soddisfacendo al contempo gli elevati standard di qualità e durabilità richiesti dagli interni delle automobili. L’approccio usato promette di ridurre al minimo l’uso di sostanze chimiche e sfrutta risorse naturali come i gusci dei chicchi di caffè per i coloranti, è in piena sintonia con la strategia di sostenibilità dei materiali voluto dal Gruppo che mira a privilegiare il contenuto biologico e ridurre al minimo l’uso di sostanze chimiche.

Chicchi di caffé e proteine del grano per gli interni dei veicoli Hyunday

UNCAGED Innovations combina una sua piattaforma tecnologica proprietaria, denominata “BioFuze”, con la produzione di biomateriali per creare un’alternativa sostenibile e personalizzabile alla pelle, imitandone la consistenza e le prestazioni. A detta dell’azienda i progetti dei concorrenti a base di carboidrati non hanno la struttura molecolare per “comportarsi” come la pelle; ELEVATE di UNCAGED Innovations utilizza proteine del grano fuse con altri elementi di origine vegetale per replicare le funzioni di sostegno del collagene, proteina primaria delle pelli animali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uncaged Innovations (@uncagedinnovations)

Per tutte le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.