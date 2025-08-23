Con una foto ben fatta anche voi potete rendere unici e indimenticabili i ricordi della vostra vita, e lo stile cinematografico è tra quelli che più vi permettono di dare enfasi a queste emozioni. Le fotografie scattate secondo questo stile infatti sono più che semplici immagini ben composte: sono narrazioni visive che possono suggerire una storia o evocare una particolare atmosfera.

Può giocare un ruolo cruciale la profondità di campo selettiva, dove il soggetto è perfettamente a fuoco mentre il resto è fortemente sfocato, quindi sostanzialmente con un buon effetto bokeh che con iPhone 12 e successivi, grazie alla Modalità Ritratto di Apple, si possono realizzare con particolare facilità.

L’uso espressivo della luce e delle ombre permette poi di aggiungere atmosfera a una particolare scena, magari anche calibrando i colori con uno specifico tono emotivo. Chiaramente poi, trattandosi di immagini con effetto cinematogafico, lasciarsi ispirare dalla grammatica del cinema – con le sue inquadrature, le sue proporzioni, le sue simmetrie – sicuramente aiuta a far si che lo scatto sembri far parte di un film e non solo un momento “congelato”.

Tutte cose che come dicevamo potete fare anche voi, dal vostro iPhone, sfruttando la regolazione manuale dell’esposizione e installando qualche applicazione per il controllo della messa a fuoco e per fare un editing mirato.

In questa guida vi spieghiamo tutto quel che c’è da sapere per realizzare gli scatti secondo questi criteri, mentre in una seconda parte vi illustreremo come apportare il fotoritocco che conferisce alla scena l’aspetto cinematografico desiderato.

Prima di procedere, una precisazione: il soggetto (l’action figure di Goku) l’abbiamo fotografato col nostro iPhone 12 Pro, gli sfondi invece sono stati aggiunti in post-produzione con Adobe AI.

Inquadrature ispirate al cinema

Come dicevamo il cuore di una fotografia cinematografica risiede nella composizione. Cercate quindi di trarre ispirazione dalle inquadrature tipiche del cinema, ad esempio realizzando un close-up che metta in evidenza l’emozione di un volto o un dettaglio simbolico della scena: per foto come questa vi basta attivare la Modalità Ritratto e avvicinarvi al soggetto.

Oppure potreste puntare su un wide shot, ovvero una foto con un campo lungo che mostra il soggetto immerso nel paesaggio. Fotografie del genere vi permettono di evocare solitudine, libertà o introspezione.

In tal senso a volte per creare tensione narrativa potrebbe bastare fotografare il soggetto da dietro mentre guarda qualcosa, oppure usando linee architettoniche o paesaggi per creare equilibrio (stile Wes Anderson, per intenderci), o ancora inquadrando dal basso verso l’alto per dare potenza al soggetto.

Luce e atmosfera

La luce è un altro importante ingrediente della fotografia cinematografica. Non serve un set professionale perché in molti casi basta saper osservare e sfruttare la luce naturale.

La via più semplice è quella di approfittare della golden hour, ovvero quella luce calda e morbida di cui possiamo beneficiare soltanto per pochi minuti all’alba e al tramonto e che è perfetta per realizzare ritratti o paesaggi emozionali.

Ma se sono le due di pomeriggio e la scena che si vuole fotografare cel’abbiamo davanit agli occhi e non può aspettare, allora può essere una buona idea agire sull’esposizione per sottoesporre leggermente la scena ottenendo così un cielo più drammatico (meglio ancora se ci sono nuvole).

A tal proposito, tenete a mente che le ombre nette generalmente creano mistero o tensione, mentre il controluce può trasformare un soggetto in una silhouette evocativa.

E se siete in casa allora approfittate della luce naturale direzionale fotografando vicino a una finestra o una tenda, oppure sfruttate quella prodotta da lampade sulla scrivania, luci LED, abat-jour, neon e via dicendo, magari per creare una perfetta atmosfera “noir”.

Letterbox, ovvero rapporto d’aspetto 2.35:1

Detto questo, lo stile cinematografico di una foto viene necessariamente definito dal formato widescreen, ovvero il classico rapporto d’aspetto 2.35:1 (più largo del tradizionale 16:9) che conferisce alla scena un’aria “epica”, spingendo lo spettatore a interpretare l’immagine come parte di una storia più ampia.

Questo scatto si può ottenere in diversi modi e tra i più semplici c’è quello di scattare direttamente in 4:3 o 16:9 con la fotocamera di iPhone e poi, in fase di editing, applicare un ritaglio in 2.35:1 con applicazioni come Darkroom. In tal caso prestate particolare attenzione alla composizione perché gran parte della scena (sopra e sotto) verrà poi eliminata con un ritaglio, perciò bisogna allenare l’occhio a questa particolare inquadratura.

In alternativa potreste usare app specializzate come ProMovie Recorder registrando direttamente in formato ultra-wide. Tenete tuttavia presente che questa applicazione vi farà registrare video e non scattare foto, perciò in fase di post-produzione dovrete estrarre il fotogramma (anche semplicemente con uno screenshot) da elaborare ed eventualmente condividere.

Per quanto ne sappiamo non esistono app che fanno scattare nativamente in 2.35:1 (ci sarebbe Pro Camera che include il formato 2.39:1, ma non è la stessa cosa anche se ci si avvicina molto): se doveste trovarne una, fatecelo sapere tra i commenti o scrivete una mail al sottoscritto.

Alcuni consigli tecnici, e uno pratico

Chiudiamo con alcuni consigli che vi possono certamente aiutare ad ottenere scatti cinematografici con l’iPhone. In primis, attivate la griglia 3 x 3 da Impostazioni > Fotocamera per poter applicare più facilmente la regola dei terzi.

Utilizzate poi il sistema di blocco della messa a fuoco e dell’esposizione tenendo premuto sullo schermo prima dello scatto, quindi in base al tipo di immagine che intendete realizzare valutate di inclinate leggermente l’iPhone per creare dinamismo nell’inquadratura.

Per finire, approfittate della funzione Album del rullino di iPhone per creare una cartella dove riversare al suo interno tutte quelle fotografie, opere e fotogrammi di film che vi ispirano, perché potrebbero aiutarvi a ricreare atmosfere coerenti con quel che avete davanti ai vostri occhi.

Non è finita qui

Quella che avete appena letto è la prima parte della guida alle foto in stile cinematografico con iPhone: nella seconda e ultima parte (che linkeremo qui non appena avremo finito di scriverla) abbiamo intenzione di spiegarvi in maniera approfondita come colorare, modificare e in generale dare un carattere cinematografico a queste immagini; il tutto senza passare dal Mac ma direttamente da iPhone e, se possibile, utilizzando strumenti offerti gratuitamente tramite l’App Store.

