Luminar Neo per Mac e PC, l’editor di immagini è creativo grazie all’AI

Dare vita alle idee più folli e divertirsi allo stesso tempo: è il motto di Luminar Neo, un nuovo software di modifica delle immagini prodotto da Skylum che mette in campo le tecnologie di intelligenza artificiale per permettere di realizzare fotoritocchi e montaggi video di qualità professionale in pochi clic e senza alcuna competenza tecnica in materia.

Nella pagina di presentazione del prodotto la società elenca alcuni dei possibili impieghi di questo software, mostrando come sia in grado di correggere errori e applicare modifiche profonde alle immagini con il clic di un pulsante.

Tra gli usi più citati c’è ad esempio quello che permette di rimuovere la polvere e le macchie che rimangono impresse sulle fotografie quando il sensore della fotocamera è sporco, oppure con Luminar Neo è possibile sostituire lo sfondo a piacimento senza dover effettuare alcun mascheramento della porzione di immagine da mantenere in quanto sono gli algoritmi stessi a scontornare il soggetto.

Questo programma è anche in grado di rimuovere con efficacia alcuni elementi di disturbo nelle immagini, come nell’esempio delle linee elettriche del tram che “sporcano” il cielo nelle fotografie in città.

Oppure, si può usare per recuperare fotografie che in altri casi andrebbero perse perché richiederebbero un massiccio intervento di post-produzione che non è sempre alla portata di tutti, ad esempio ridando luce alle immagini notevolmente sottoesposte, in controluce, con un valore di ISO errato o dove il flash non ha funzionato, senza introdurre deformazioni artificiali: quindi in sostanza ci permette di non buttare una foto che sarebbe perfetta se non si fosse andati incontro a uno di questi problemi/errori in fase di scatto.

Tutto questo come dicevamo è possibile con Luminar Neo perché le tecnologie che alimentano questo programma sono molto potenti: in pratica gli permettono di analizzare ogni immagine per riconoscere la profondità di una scena e il soggetto, nonché gli artefatti causati da un sensore o un obiettivo sporchi. C’è anche un’app complementare da installare sullo smartphone che permette di trasferire le foto dal cellulare al catalogo di Luminar in un clic, in modo da poterli poi ritrasferire sul telefono a fine ritocco.

Questo programma lavora praticamente con mascheramenti intelligenti e su più livelli, in modo da poter agire su specifiche modifiche anche a metà lavoro senza dover tornare indietro e offre decine di modalità di fusione creative, guidate dall’AI, per ottenere immagini nitide e precise.

Luminar Neo è attualmente disponibile sul sito ufficiale in licenza per due computer, Mac o PC Windows, al prezzo in offerta di 59 euro oppure in licenza singola a 54 euro per i primi 30.000 clienti che lo preordinano. Nell’acquisto è incluso anche il plug-in per poter combinare le sue potenti funzioni di elaborazione delle immagini con altri programmi di fotoritocco come Photoshop e Lightroom.