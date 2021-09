LEGO svela il blocco di Super Mario 64 con sorpresa

Dopo averlo anticipato nelle scorse ore, Lego e Nintendo hanno svelato un nuovo set a tema Super Mario 64, proseguendo così la collaborazione che già nel 2020 ha portato l’idraulico più famoso nel mondo dei videogiochi anche nei set di mattoncini Lego, più espansioni, fino ad arrivare anche a una riedizione della mitica prima console Nintendo NES in versione Lego.

Il nuovo gioco Lego Nintendo è un classico blocco con punto interrogativo, che al suo interno presenta un kit completo di livelli in microscala, tra cui il Castello di Peach, insieme a diverse micro-figure dei personaggi più famosi della saga di videogiochi. Le due società lo descrivono come un “modo unico per i fan di riscoprire la magia di Super Mario 64”.

Insieme a Peach’s Castle, il set da 2.064 pezzi, contiene anche i livelli Bob-omb Battlefield, Cool Mountain e Lethal Lava Trouble, che appaiono quando si apre il grande blocco giallo. Il giocatore otterrà anche microfigure, tra cui Mario e la Principessa Peach, anche se potranno interagire con Lego Mario o Luigi a grandezza naturale per avere funzioni di gioco interattivo, completo di “musica e suoni unici direttamente dal videogioco”.

Gli utenti potranno anche cercare “stelle del potere nascoste che riveleranno reazioni segrete dalle figure”, come suggerito nelle istruzioni di costruzione.

Il nuovo set si unisce ad altri prodotti di collaborazione tra Nintendo e Lego, tra cui Lego Super Mario e un kit Lego Luigi:

È difficile immaginare il Super Mario Universe senza i livelli iconici del gioco classico pieni di scoperte e segreti

Il nuovo kit Lego Nintendo dedicato a Super Mario 64 arriverà esclusivamente nei negozi Lego e su Lego.com in tutto il mondo il 1 ottobre 2021, ad un prezzo al dettaglio di 169,90 euro. Gli amanti LEGO e Nintendo dovrebbero certamente recuperare, se lo hanno perso, il NES rivisto in chiave mattoncini colorati.

