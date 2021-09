Microsoft Xbox si controllerà con il telecomando TV

Microsoft sta iniziando a testare la funzione che permette di controllare l’interfaccia delle console Xbox di ultima generazione con il telecomando del televisore. Una nuova versione della dashboard Xbox per le console Xbox Series S/X è in fase di test attraverso il programma Xbox Insider.

Alcuni utenti selezionati si trovano abilitate nuove funzionalità HDMI-CEC, che consentono ai normali telecomandi TV di navigare nella dashboard di Xbox e controllare app di streaming come Netflix. Mentre le console Xbox Series S/X hanno alcune funzionalità HDMI-CEC per controllare il volume della TV o accendere la TV all’avvio di una Xbox, queste nuove aggiunte porterebbero a utilizzare il telecomando della TV per guardare contenuti multimediali direttamente su Xbox, come ad esempio su Netflix, Twitch, YouTube o altre app di streaming.

Le nuove funzionalità HDMI-CEC includono anche una opzione per abilitare la TV e passare all’ingresso Xbox, semplicemente premendo il pulsante Xbox su un controller.

Le nuove opzioni per controllare l’interfaccia di Xbox con il telecomando del televisore possono essere trovate nella sezione delle impostazioni HDMI-CEC presente nella dashboard di Xbox, e sono attualmente disponibili per i tester facenti parte dei programmi Alpha Skip-Ahead e Alpha Xbox Insider. Ci si aspetta che queste nuove funzioni vengano implementate su tutte le console Xbox Series S/X nei prossimi mesi.

Microsoft sta, inoltre, testando una nuova versione del browser Edge, una funzionalità per la modalità notturna di Xbox, una dashboard a risoluzione più elevata e firmware e funzionalità migliorati per i controller Xbox One meno recenti. Di questo ultimo aggiornamento ne abbiamo parlato direttamente in questo articolo.

Ricordiamo che il joypad di Xbox, oltre che di Playstation, può essere utilizzato per giocare su iPhone, iPad, Mac e anche Apple TV: per collegare i controller Xbox e Playstation a iPhone, iPad, Mac e Apple TV è disponibile questa guida di macitynet.