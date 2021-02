Su Disney+ arriva Star con tanti film e serie TV, il prezzo sale

Disney+ ha lanciato oggi il suo canale Star adatto agli adulti per gli abbonati al proprio servizio in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Canada. Il marchio Star include contenuti di Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television rivolti maggiormente agli adulti, al contrario dei contenuti per tutte le età attualmente disponibili su Disney+.

Star è il sesto marchio a essere lanciato su Disney+, insieme a Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney. Star conterrà titoli dei cataloghi precedenti di Disney, ABC e 20th Century Fox, nonché produzioni originali di Hulu che fino ad ora non erano disponibili al di fuori degli Stati Uniti.

Star in Europa presenta oltre 75 serie TV e più di 280 film, tra cui quattro “Star Originals”. Per dare il via al lancio, Disney sta mettendo in evidenza serie come “Modern Family”, “Lost”, “24”, “Family Guy” e “Grey’s Anatomy”. Nel frattempo, titoli come “Deadpool 2”, “Bachelor Party”, “Commando”, “Crimson Tide”, “Con Air” e “The Grand Budapest Hotel” sono tra i film offerti.

Film come “Can You Ever Forgive Me”, “The Beach” di Danny Boyle, “Gone in 60 Seconds” e “Taken” appariranno sul servizio Star a marzo e ogni stagione di “The Golden Girls” arriverà su Disney+ a partire da quest’estate. Disney è, inoltre, pronta a portare più film Marvel agli abbonati in Europa entro un anno.

La prima volta che gli utenti esistenti apriranno Disney+ e selezioneranno Star, verrà chiesto loro se desiderano gestire il controllo parentale. È possibile impostare classi di età diverse per profili diversi, con la possibilità di selezionare contenuti adatti a ragazzi di 6, 9, 12, 14, 16 e 18 anni. Per un ulteriore livello di sicurezza, ogni profilo può anche essere protetto da PIN e può essere attivata una speciale modalità kid-safe per gli Under 7.

Star anche in Italia

In Europa, il canale Star è disponibile nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Svizzera, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda. Il canale aggiuntivo arriva insieme a un aumento dei prezzi in Europa. In Italia, il servizio costerà 8,99 euro al mese, o 89,99 euro l’anno. L’aumento del costo è in linea con un aumento del prezzo di 1 dollaro per gli abbonati negli Stati Uniti che entrerà in vigore il 26 marzo.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.

Per sapere come vedere Disney+ su Mac, iPhone, iPad, TV e Android potete seguire la nostra guida. Per accedere a Disney Plus potete cliccare direttamente qui