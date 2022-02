Apple Pay si integrerà con i trasporti in Francia dal 2023

Grazie all’accordo siglato in Francia tra Apple e IDFM, l’autorità per la mobilità nella regione di Île-de-France, il supporto di Apple Pay (qui la guida per usarlo in Italia) per i trasporti locali sarà sempre più integrato, non solo con la possibilità di poter pagare con iPhone e Apple Watch, ma anche per memorizzare biglietti e titoli di viaggio direttamente in Apple Wallet.

Ricordiamo che in Francia già da tempo è possibile pagare i biglietti per la metro di Parigi avvicinando la tessera Navigo ai dispositivi Apple per acquistare biglietti per corse singole, così come abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili autorizzando il pagamento via Apple Pay. L’estensione del supporto in arrivo, segnalata dal sito francese iGeneration, renderà ancora più semplice per gli abitanti di Parigi e della regione di Île-de-France gestire non solo i pagamenti ma anche memorizzare direttamente i biglietti nell’app Wallet per conservali direttamente su iPhone e Apple Watch.

L’accordo tra Apple e IDFM è stato raggiunto dopo anni di trattative tra le due parti, in ogni caso non è stata annunciata una data precisa per l’introduzione delle nuove funzionalità. «Non possiamo ancora dare una data precisa, perché dipende dall’andamento degli sviluppi portati avanti da Apple a Cupertino» ha dichiarato Laurent Probst, direttore generale di Île-de-France Mobilités, a Le Parisien, concludendo «Ma questa volta, di sicuro, accadrà».

La fase di test inizierà già durante quest’anno: iPhone e Apple Watch verranno impiegati in sostituzione delle tessere plastificate per i mezzi pubblici, come Navigo, mentre lettura e convalida dei biglietti verranno effettuati ai tornelli di ingresso e uscita tramite tecnologia NFC.

Si prevede che queste funzioni verranno messe a disposizione di abitanti e turisti in Francia a cominciare dal 2023, mentre il supporto per tutti i biglietti dei trasporti con integrazione totale con Apple Pay e dispositivi Apple è prevista per il 2024, incluso il sistema Apple Express Transit per velocizzare ingresso e uscita dai tornelli. L’accordo tra Apple e l’autorità per la mobilità nella regione di Île-de-France ha una durata di cinque anni.

Ricordiamo che nel 2021 Apple ha festeggiato 40 anni di attività in Francia.