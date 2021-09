MacBook Air 2022 sarà una potenza e uno spettacolo

Le anticipazioni sul nuovo MacBook Air 2022 circolano in abbondanza fin dall’inizio di quest’anno, ora però Ming-Chi Kuo precisa il tiro nel suo ultimo report segnalato da MacRumors, confermando ancora una volta l’arrivo di un design completamente nuovo, un nuovo processore Apple Silicon più potente e per la prima volta in assoluto viene anche indicata una possibile finestra di lancio.

A gennaio lo stesso analista aveva indicato che la generazione di queste macchine in arrivo l’anno prossimo avrà uno schermo con tecnologia mini LED, come quella che Apple ha impiegato la prima volta su iPad Pro 2021 da 12,9 pollici e che entro la fine di quest’anno sarà portata anche sui nuovi MacBook Pro da 16” e 14”. Invece a maggio il leaker Jon Prosser ha indicato che i MacBook Air 2022 non solo avranno un nuovo design, ma saranno anche proposti da Apple in più colorazioni, come già fatto con iMac M1 24 pollici.

Per quanto riguarda la data di arrivo, in precedenza l’analista aveva già indicato genericamente la metà del prossimo anno, nell’ultimo report invece precisa che Apple ha pianificato di entrare a pieno regime con la produzione industriale nel terzo trimestre 2022, quindi tra luglio e settembre. Il lancio però potrebbe avvenire leggermente prima, quindi entro giugno e l’inizio di luglio, una data che per il momento permetterebbe di collocare la presentazione nel corso della conferenza mondiale degli sviluppatori del mondo Apple che tradizionalmente si svolge proprio a giugno.

L’identikit di MacBook Air 2022 è completato dalle precedenti indicazioni di Mark Gurman di Bloomberg, incluso un nuovo chassis più sottile e leggero, due Porte USB 4 e il ritorno di un connettore MagSafe magnetico per la ricarica. Il modello attuale è stato introdotto da Apple a novembre del 2020 con design identico ai Mac Intel precedenti, ma per la prima volta con processore Apple Silicon M1.