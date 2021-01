Apple lavora a MacBook Air più sottile e leggero atteso nel 2021 o 2022

Il più piccolo e leggero dei portatili Apple lo diventerà ancora di più, infatti la multinazionale di Cupertino sta già lavorando a MacBook Air 2021, una macchina che introdurrà diverse novità su tutti fronti, design, connettività e hardware, ma il cui rilascio potrebbe slittare anche nel 2022.

Il nuovo MacBook Air 2021 o 2022 non solo ridurrà ulteriormente spessore e peso, ma finalmente ridurrà anche le dimensioni delle cornici intorno al display, uno dei dettagli più attesi dagli appassionati di portatili Apple. Il display sembra rimarrà con diagonale di 13 pollici, mentre per il momento sembra esclusa una versione con schermo da 15 pollici, che si spera però possa arrivare in seguito.

La fonte è attendibile perché la prima descrizione di MacBook Air 2021 arriva da Mark Gurman di Bloomberg, giornalista USA che da sempre vanta ottimi agganci a Cupertino. Tra le novità più salienti di questa macchina sono indicati il ritorno del connettore MagSafe, amatissimo e rimpianto da troppi anni dagli utenti Apple.

Ricordiamo che MagSafe è atteso in arrivo anche sui nuovi MacBook Pro in arrivo quest’anno. Purtroppo però non sembra che il nuovo modello porterà grandi novità sul fronte della connettività, perché sono ancora previste due sole porte USB 4 Thunderbolt, proprio come il modello attuale.

Naturalmente il portatile funzionerà grazie a un processore Apple Silicon di prossima generazione rispetto al modello M1 ora impiegato da Apple in tutti i suoi primi Mac ARM: Mac mini, MacBook Air e anche MacBook Pro 13”. Infine Gurman indica che il modello attualmente a listino rimarrà ad affiancare il nuovo MacBook Air quando arriverà nel 2021 o 2022, diventando così il notebook Apple dal prezzo di ingresso più basso. Su questa macchina si è espresso in precedenza anche Ming Chi Kuo che lo anticipa dotato di schermo con tecnologia mini LED.

