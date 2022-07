Netflix fa pagare la condivisione degli account in America latina

Agli utenti di cinque nazioni in America latina Netflix sta chiedendo il pagamento della condivisione degli account se vogliono usare i loro abbonamenti in più abitazioni, un test con il quale l’azienda spera di generare entrate supplementari.

Bloomberg riferisce dell’esperimento di Netflix in Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Repubblica Dominicana, nazioni dove sta facendo pagare la condivisione degli account con persone diverse dal proprio nucleo familiare, un tentativo per cercare di limitare il fenomeno della condivisione di account e password, una pratica che secondo l’azienda specializzata nella distribuzione di film e serie TV è la causa principale della perdita di abbonati al servizio di streaming.

Il costo aggiuntivo è di circa 1 euro e 70 in Argentina e di circa 3 euro negli altri paesi, previsto se l’account viene usato in un luogo diverso da quello indicato come principale per più di due settimane.

L’azienda riferisce che la novità non inciderà l’uso di Netflix da dispositivi mobili quali smartphone, tablet o computer portatili, né pregiudicherà il servizio per gli utenti che si trovano in vacanza.

Netflix riferisce che circa 100 milioni di nuclei familiari usano account pagati da altre famiglie, e incolpa il fenomeno delle condivisioni delle password come una delle principali cause per la stagnazione nella crescita di abbonati. L’azienda ha perso circa 200.000 abbonati nel primo trimestre dell’anno, e prevede di perderne altri 2 milioni nel trimestre successivo.

La condivisione delle password è molto diffusa in America Latina dove Netflix sta effettuando test specifici per cercare di arginare il fenomeno. A breve la piattaforma di streaming dovrebbe a livello generale consentire di attivare (in collaborazione con Microsoft) anche gli abbonamenti con la pubblicità, altro tentativo di arginare la perdita di abbonati, riducendo il costo degli abbonamenti a chi accetterà l’inserimento di spazi pubblicitari, con l’obiettivo di spingere più persone a iscriversi così da recuperare gli abbonati persi.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.