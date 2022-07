MacBook Air M2 fa paura ai costruttori di portatili Windows

Se le anticipazioni sono corrette Apple darà il via a preordini del nuovo MacBook Air M2 2022 venerdì 8 luglio con inizio consegne e disponibilità da venerdì 15 luglio, ma anche se questo atteso portatile deve ancora arrivare, alcuni costruttori di portatili PC Windows temono che ridurrà sensibilmente le vendite delle macchine concorrenti.

Occorre rilevare che i timori sono dovuti sia alle caratteristiche tecniche, di design e prezzo di MacBook Air M2, che alla situazione globale per le maggiori preoccupazioni di utenti e mercato per inflazione e recessione economica, che portano a ridurre gli acquisti in generale.

Qui interessano sopratutto le considerazioni sulle caratteristiche di MacBook Air M2: secondo un rivenditore di macchine PC Windows, riportato da DigiTimes, il nuovo portatile Apple non solo ridurrà le vendite dei concorrenti, ma addirittura «Elimininerà altri notebook di fascia alta», in riferimento a macchine con prezzo compreso tra 1.000 – 1.500 dollari.

Questo perché l’impiego del processore Apple Silicon M2 di ultima generazione, miglioramenti nella fotocamera, oltre che per chassis e design, rendono il leggero aumento di prezzo annunciato da Apple più accettabile per i consumatori. In Italia MacBook Air M2 è proposto in due configurazioni: si parte da 1.529 euro per il modello con M2, CPU 8 core e GPU 8 core, 8GB di memoria unificata e archiviazione SSD da 256GB.

La configurazione superiore, identica alla precedente ma con GPU 10 core e archiviazione SSD da 512GB, parte invece da 1.879 €. Apple non ha ancora annunciato la data di inizio preordini e disponibilità di MacBook Air M2 del 2022, ma secondo due anticipazioni, l’ultima nascosta nel video di un celebre youtuber statunitense, si potrà preordinare da venerdì 8 luglio con disponibilità dal 15 luglio.

Per tutto quello che c’è da sapere su MacBook Air M2 2022 rimandiamo a questo articolo di macitynet.