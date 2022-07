MacBook Air M2, un video punta ai preordini venerdì 8 luglio

MacBook Air M2 completamente ridisegnato e riprogettato, dentro e fuori, si potrà preordinare da venerdì 8 luglio con inizio consegne e disponibilità nei negozi a partire dal venerdì successivo, venerdì 15 luglio: un’altra conferma delle tempistiche questa volta arriva da una fonte insospettabile, si tratta infatti di un piccolo dettaglio mostrato per pochi secondi in un video di MKBHD, celebre youtuber statunitense.

Solitamente i video pubblicati riguardano impressioni e recensioni di prodotti di tecnologia, ma nel filmato dedicato a Asus ROG Phone 6 Pro, una inquadratura sul widget Calendario nell’iPhone di MKBHD mostra un appuntamento con Apple indicato con il titolo Apple MBA Briefing programmato per giovedì 7 luglio.

Per gli addetti ai lavori la sigla è chiarissima: significa che Apple ha invitato giornalisti e media per una riunione dedicata a un nuovo MacBook Air, incontro nel quale il colosso sfoggia tutte le novità, le tecnologie e il design della macchina che sta per arrivare prima nei preordini e poi nei negozi.

Solitamente Apple organizza queste presentazioni stampa alla vigilia di un lancio: giovedì 7 luglio sembra così in vista dei preordini che dovrebbero iniziare il giorno successivo, appunto venerdì 8 luglio. Nella riunione Apple svela anche le date di lancio che, nelle ore successive, vengono rese di pubblico dominio, ma richiede ai giornalisti la firma di un accordo di non divulgazione, in inglese Non Disclousure Agreement, siglato NDA, che impedisce di pubblicare articoli e recensioni fino a un giorno e orario stabilito, sempre alla vigilia della disponibilità.

Il fatto più curioso del video di MKBHD è che non nasconde un solo riferimento ai MacBook Air M2, bensì due, per questa ragione negli USA parlano di easter egg, vale a dire una informazione o una chicca nascosta volutamente all’interno di un software, qui esteso al video.

Discovery in the latest @MKBHD video: “Apple MBA briefing” is listed on his Calendar for Thursday.

Looks like M2 MacBook Air embargo and launch is around the corner, as expected – but further confirmation is always nice to have. pic.twitter.com/z9mUVoNSf5

— Michael Burkhardt (@tme_michael) July 5, 2022