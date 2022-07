Recensione ScanSnap iX1300: scansioni precise e veloci con software da migliorare

Dotato di sofisticati sistemi di controllo della scansione, con alcune interessanti peculiarità di controllo via rete, il nuovo ScanSnap iX1300 è uno scanner per l’ufficio adatto ad utenti dinamici e con pretese piuttosto alte.

Noi l’abbiamo provato sopra la scrivania, ma tutto sommato potrebbe stare anche in uno zaino date le dimensioni ridotte.

Piccolo ma potente

Chi scrive un tempo era convinto che uno scanner tipo A4 dovesse essere grande quanto un A4, se non di più, mentre negli ultimi anni i fatti (e il mercato) hanno dimostrato il contrario.

Questo ScanSnap iX1300 ad esempio è uno scanner che di sicuro fa delle dimensioni uno dei lati favorevoli: da chiuso misura 296 x 114 x 87 millimetri, per un peso di circa 2 Kg, sostanzialmente un ingombro davvero minimo sulla scrivania.

Ovviamente le dimensioni sono quelle da chiuso, perché una volta messo in funzione si apre mostrando slitte varie per i fogli, ma l’aumento delle dimensioni è perlopiù in verticale, quindi non rende più difficile la posizione sulla scrivania.

Il rivestimento esteriore è in plastica bianca (o nera, a seconda delle versioni) e presenta un solo pulsante nella parte superiore (che attiva gli automatismi del software), oltre ai due connettori USB-B e dell’alimentazione nella parte laterale.

Nella confezione oltre allo scanner vero e proprio trovano posto il cavo USB-B/USB-A, l’alimentatore esterno e un piccolo foglio di istruzioni, anche se l’app per macOS o Windows sostanzialmente guida l’utente nelle fasi iniziali.

Preparazione

La preparazione dello scanner è veloce nella fase iniziale, nel senso che una volta connesso via USB al computer e scaricato e installato il software di controllo dal sito web della casa madre, lo scanner è pronto a operare.

Purtroppo questo modello non è visto da Acquisizione immagine di macOS, per cui è necessario utilizzare l’App fornita con lo scanner, della quale parliamo tra poco.

Il collegamento via USB tra l’altro è necessario solo la prima volta, poi lo scanner è perfettamente in grado di recuperare la rete e funzionare anche in autonomia via wireless (su banda di frequenza a 2,4 GHz), potendo operare quindi anche da iPhone o Android.

La pressione dell’unico tasto superiore avvia la routine precedentemente programmata via software e fa partire la scansione potendo operare sia tramite la slitta superiore (dove possono sostare una ventina di fogli A4) sia tramite il cassetto inferiore.

Anzi, operando con la slitta superiore, una seconda slitta si alza da sola, appena davanti al serbatoio, per ospitare i fogli scansionati, e scompare non appena togliamo i fogli. Non fondamentale, ma davvero comoda.

Le dimensioni di scansione partono da 50,8 𝗑 50,8 mm sino a 216 mm 𝗑 360 mm con una velocità di picco di 30 pagine al minuto a 300 dpi, anche se lo scanner può arrivare anche a 600.

La scansione può avvenire sia a colori che in bianco e nero, in base alle impostazioni del software, che è anche capace di gestire in automatico il tipo di scansione da effettuare, così come di rilevare automaticamente la larghezza del foglio, che sino ad un A4 può essere posizionato in orizzontale o verticale. Oltre a questo, interessante il fatto che il formato minimo possa essere anche un biglietto da visita.

Il prodotto non è specificatamente pensato per il settore fotografico, ma non si tira indietro anche con foto, anche se probabilmente l’utilizzo maggiore oggi è dato dalla documentazione analogica.

Software potente ma…

L’interfaccia software dell’App ScanSnap è potente, consente moltissime opzioni di personalizzazione del funzionamento dello scanner e permette anche non solo di scegliere la cartella dove mettere i file in automatico (perché lo ScanSnap iX1300 può operare anche in modo sequenziale) ma anche di scegliere il formato, tra Jpeg, PDF, Word o PowerPoint.

Se si parte da una esigenza non troppo complessa il software è lineare e funziona bene, seppure l’interfaccia è un po’ datata e priva dei tipici carismi di una app moderna per macOS (ma anche per Windows).

Il punto è che appena si cerca di sfruttare tutte le funzioni dell’hardware, la qualità dello scanner si scontra qua e la con un software cervellotico e non proprio a portata di tutti.

Sia chiaro, la severità di questa affermazione non significa che il prodotto funziona male, anzi funziona benissimo, solo che riuscire a dominare tutte le funzioni dello scanner non è semplice e necessita di qualche tempo e pazienza.

In realtà una revisione software dell’App principale porterebbe grandi benefici e semplificazioni di passaggi, per funzioni che ScanSnap iX1300 già possiede e che l’utente deve solo mandare nella giusta direzione.

Considerazioni

Nonostante il prezzo dello scanner non sia popolare, ma si tratta di un prodotto destinato sicuramente ad uffici di produzione dove i compromessi non sono ben visti, è chiaro che lo ScanSnap iX1300 sia un prodotto di assoluto rilievo nel mercato e, come detto nell’ìintroduzione, pensato per utenti con esigenze abbastanza verticali.

Le linee pulite in un design moderno, la grande elasticità di un hardware molto veloce, flessibile e nonostante tutto con dimensioni contenute non può che far felici chi per lavoro deve trasformare l’analogico in digitale.

Peccato per il software che funziona bene nelle funzioni di base ma che diventa cervellotico in quelle più avanzate, speriamo in un aggiornamento che miglioreri la situazione, dando la giusta copertura ad un hardware che resta assolutamente di rilievo.

Pro:

• Piccolo e leggero

• Molto veloce

• Molte opzioni di scansione

Contro:

• Il software è complesso

• Prezzo un po’ alto

Prezzo:

• 334,07 €

ScanSnap iX1300 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it