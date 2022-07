MacBook Air M2, partono le prime spedizioni

Gli utenti che per primi hanno acquistato MacBook Air M2 con i preordini iniziati venerdì 8 luglio, nelle scorse ore hanno cominciato a ricevere da Apple Store online le conferme delle spedizioni: sono in viaggio i primi portatili che saranno consegnati nel giorno del debutto, venerdì 15 luglio, quando sarà possibile anche acquistarli nei negozi fisici.

Gli utenti che ancora vedono la dicitura ordine in lavorazione nella pagina di stato su Apple Store online, possono consultare direttamente il sito web del corriere UPS per tracciare i pacchi contenenti MacBook Air M2 in viaggio dalle fabbriche e centri di smistamento in Cina verso case e uffici del pianeta.

Per chi invece non lo ha ancora preordinato ma vuole MacBook Air M2 il giorno del debutto, venerdì 15 luglio, l’unica alternativa rimasta è quella di recarsi negli Apple Store o presso rivenditori autorizzati.

Qui si prevede saranno disponibili un numero limitato di macchine, per la stragrande maggioranza nelle due configurazioni base e superiore proposte da Apple di listino, quindi senza upgrade e personalizzazioni. Questo perché tutte le colorazioni e le configurazioni sono ormai esaurite per il giorno del debutto: chi preordina MacBook Air M2 ora lo riceve al più presto il 20 luglio oppure entro il 27 luglio.

Ricordiamo che i primi modelli ad andare esauriti sono stati i MacBook Air M2 nella nuova colorazione mezzanotte, sia in versione base che in Italia parte da 1.529 euro, che in quella superiore che parte invece da 1.879€ e si distingue dalla precedente per la presenza di due core grafici in più e dell’unità SSD da 512GB invece dei 256GB della versione base.

Per il nuovo processore Apple Silicon M2 la multinazionale di Cupertino dichiara prestazioni CPU del processore superiori del 18% e quella grafiche GPU del 35% rispetto ad Apple Silicon M1. I primi test e benchmark lo confermano, anche quelli di MacBook Pro 13″ che impiega lo stesso processore ma con sistema di raffreddamento attivo.

Anche il nuovo MacBook Air M2 è ordinabile nel negozio ufficiale di Apple da questa pagina di Amazon.

