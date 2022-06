MacBook Pro M2 è arrivato nella versione da 13 pollici

Il nuovo (dentro) MacBook Pro M2 da 13 pollici svelato durante la conferenza WWDC 2022 è arrivato: in queste ore i primi clienti che lo hanno ordinato la settimana scorsa lo stanno ricevendo a casa, mentre tutti gli altri che desiderano metterci le mani sopra lo troveranno anche negli Apple Store e nei negozi autorizzati perché a partire da venerdì 24 giugno, è presente nei magazzini e sugli scaffali.

Su Internet e sui social stanno fioccando le foto scattate dagli utenti delle prime unità consegnate: le prime recensioni dagli USA elogiano le prestazioni sensibilmente migliorate di M2 rispetto a M1, la lunghissima autonomia, la buona qualità dello schermo e l’eccellente qualità costruttiva. Una macchina da comprare, ma trattandosi di Apple il design è importante, è i dubbi di alcuni emergono proprio a questo riguardo.

In sostanza c’è chi si lamenta del fatto che, al fianco del nuovo e moderno processore M2, ci sia ancora il vecchio design, ormai datato e risalente a diverse generazioni fa: la macchina – dicono – è buona e migliorata, ma è consigliabile aspettare, anche solo per vedere il nuovo MacBook Air prima di decidere quale dei due comprare.

Rispetto a MacBook Air 2022 M2 completamente rinnovato dentro e fuori, MacBook Pro 13″ M2 infatti non è un grande aggiornamento: la principale novità come dicevamo è il processore, più veloce fino al 20% rispetto a M1, ma monta ancora il vecchio schermo LCD con spesse cornici e senza notch.

C’è sempre la stessa webcam FaceTime HD, che nonostante il nome è solo a 720p, le due porte USB-C Thunderbolt 3 e, stranamente, la stessa tastiera con Touch ID e Touch Bar, già rimossa invece nei MacBook Pro di fascia superiore. Mancano in sostanza tutte tutte le novità che rendono più appetibili gli ultimi Macbook da 14 e 16 pollici come la presa HDMI, il lettore di schede SD, il connettore MagSafe e lo schermo Mini-LED.

Ad ogni modo chi intende comprarlo dovrà spendere almeno 1.629 euro per il modello base con 8 GB di RAM e 256 GB di capacità. Il nuovo Air invece come dicevamo arriva a luglio (la data precisa non è stata ancora fissata) e la versione 8+256 GB parte da 1.529 euro: la differenza principale sta nel fatto che il Pro 13″ è dotato di ventola di raffreddamento, che dovrebbe garantire prestazioni migliori e più a lungo nel tempo nelle attività più impegnative.

Trovate tutte le caratteristiche di MacBook Pro 13″ M2 e del MacBook Air M2 nei rispettivi articoli, mentre per ordinarli su Amazon trovate consigli e link diretti alle varie configurazioni in questo articolo. oltre che qui di seguito: