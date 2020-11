MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini con chip M1 supportano il Pro Display XDR con risoluzione 6K

Tra le peculiarità di tutti i nuovi MacBook Air, MacBook Pro da 13″ e Mac mini con CPU Apple Silicon M1 di Apple, la possiiblità di collegare anche il monitor Pro Display XDR di Apple con risoluzione 6K.

Il Mac mini supporta simul­taneamente fino a due monitor: un monitor con risoluzione fino a 6K a 60Hz collegato via Thunderbolt e un monitor con risoluzione fino a 4K a 60Hz collegato via HDMI 2.0. L’uscita video digitale Thunderbolt 3 può essere sfruttata come Uscita DisplayPort nativa via USB‑C e funziona come uscita VGA, HDMI, e Thunderbolt 2 tramite adattatori. L’uscita HDMI 2.0 Supporta un monitor con risoluzione fino a 4K a 60Hz; è possibile sfrttare vecchi monitor DVI usando un adattatore da HDMI a DVI.

Il MacBook Air e il MacBook Pro 13″ supportano simultaneamente la risoluzione nativa sullo schermo integrato (2560×1600 ) e un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz. L’uscita video digitale Thunderbolt 3 può essere sfruttata come Uscita DisplayPort nativa via USB‑C e funziona come uscita VGA, HDMI, e Thunderbolt 2 tramite adattatori.