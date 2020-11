Creative Stage V2 è la soundbar di Creative per l’Home Cinema in economia

Arriva da Creative, Stage V2, la soundbar per l’Home Cinema con un prezzo di listino davvero interessante. Si tratta, effettivamente, del diretto successore del modello Creative Stage, che integra la tecnologia Sound Blaster e con dimensioni maggiori.

Stando a quanto si legge nel comunicato di presentazione, questa Stage V2 offre un suono più cristallino, e un impianto surround di più ampia portata, in grado di migliorare il precedente rapporto qualità/prezzo.

Creative Stage V2 implementa la nuova tecnologia Clear Dialog, che dovrebbe permettere allo spettatore di sentire le parole in modo ancor più chiaro, senza alzare il volume. Non manca, ovviamente, una tecnologia Surround virtuale per un’esperienza cinematografica domestica, senza dover spendere una fortuna.

Dotato di due driver mid-range personalizzati insieme a un subwoofer, Creative Stage V2 non disdegna di dare attenzione ai bassi. Gode di numerose opzioni di connettività, come TV ARC, collegamento ottico, AUX, Bluetooth e streaming audio via USB, così da essere funzionale per diversi dispositivi come TV, computer, smartphone e console.

In confezione è presente un telecomando per il controllo della soundbar, che consente di cambiare le sorgenti d’ingresso, regolare alti e bassi e attivare e disattivare le opzioni Surround e Clear Dialog con la pressione di un tasto. Il design è minimale, e si adatta a qualsiasi stanza, potendo essere installato sulla parete per offrire una migliore esperienza sonora.

Prezzo e disponibilità

Creative Stage V2 sarà disponibile al prezzo di lancio di 109,99. Su Amazon è disponibile il primo modello a 99 euro.