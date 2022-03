I MacBook mini LED vendono più di tutti i portatili OLED

Secondo la società di analisi di mercato Display Supply Chain Consultants, siglata DSCC, le vendite di MacBook Pro 2021 dotati di schermi con tecnologia mini LED superano tutte le vendite globali di portatili dotati di schermi OLED.

La ricerca di mercato non riguarda specificatamente vendite e percentuali dei portatili, ma si concentra sulla produzione globale dei display avanzati per notebook, quindi al momento mini LED e OLED. Nell’ultimo trimestre del 2021 la produzione e le consegne di questi schermi sono aumentate di ben il 298% trimestre su trimestre e del 1.717% anno su anno arrivando a quota 4,8 milioni di pannelli. Complessivamente nel 2021 sono aumentati del 629% fino a un totale di 8,2 milioni di schermi.

La diffusione di entrambe le tecnologie è in aumento, ma gli schermi mini LED dei MacBook Pro 2021 hanno raggiunto una quota del 54% nel quarto trimestre 2021, mentre per l’anno la quota complessiva è del 32%, questo grazie ai modelli Apple da 14” e 16”. In particolare gli analisti rilevano che Apple ha sorpreso i concorrenti introducendo schermi con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, questo quando nessun portatile OLED era commercializzato con una frequenza così elevata.

Non solo: DSCC ammette che gli schermi Mini LED per portatili sono aumentati il 30% in più rispetto alle precedenti previsioni della stessa società di analisi, questo principalmente perché Apple i fornitori sono riusciti a superare chiusure e scarsità di chip meglio del previsto.

La classifica degli schermi avanzati per notebook vede al primo posto il pannello da 14,2” mini LED di MacBook Pro con il 28%, seguito dallo schermo sempre mini LED da 16,2” del modello di MacBook più grande con il 26%. Al terzo posto i pannelli OLED per notebook con il 17% della quota di mercato.

Per il 2022 si prevede che gli schermi avanzati per laptop aumenteranno ancora del 126% fino a 18,5 milioni di unità, di cui metà mini LED e metà OLED. Apple continuerà a dominare in questo segmento con almeno il 40% delle unità e con il 56% in termini di fatturato per ogni trimestre da qui alla fine dell’anno.