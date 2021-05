MacBook Pro 2021 brilla nei render del designer italiano

In molti attendono l’arrivo del nuovo MacBook Pro da 16 pollici 2021, e sono diverse le anticipazioni cosa aspettarsi dal punto di vista estetico: sulla base di tutte le previsioni finora emerse, c’è chi ha realizzato un set completo di render che stuzzica davvero la curiosità. Ecco come appare il notebook secondo il designer italiano Antonio De Rosa.

Il prossimo Macbook Pro da 14 e anche da 16 pollici è atteso equipaggiato con il chip M1X, in grado di offrire miglioramenti notevoli rispetto al modello M1 che alimenta il modello da 13 pollici e tutti i primi Mac Apple Silicon. Al momento, il MacBook Pro da 13 pollici alimentato da M1 ha otto core CPU, suddivisi tra quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza energetica.

Un rapporto di Bloomberg afferma che il modello da 16 pollici migliorerà notevolmente questo aspetto. Per i nuovi MacBook Pro, Apple avrebbe in programma due chip diversi, denominati internamente Jade C-Chop e Jade C-Die: entrambi includeranno otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza energetica per un totale di 10 core di calcolo. Si differenzieranno invece per quanto concerne il comparto grafico, con un modello dotato di 16 core GPU e il modello superiore dotato invece di 32 core GPU.

I nuovi processori Apple potranno supportare configurazioni anche fino a 64 GB di memoria RAM, contro un massimo di 16 GB sul modello M1. Avranno un Neural Engine migliorato, che elabora le attività di apprendimento automatico e consentirà l’aggiunta di più porte Thunderbolt, che consentirebbero agli utenti di sincronizzare dati e connettersi a più dispositivi esterni, rispetto ai due porte sull’attuale MacBook Pro M1.

Tornando ai render di MacBook Pro 2021, in termini di modifiche estetiche, il designer Antonio De Rosa immagina una cornice per lo schermo particolarmente assottigliata, dunque ben ottimizzata, così da non ingrandire troppo la grandezza complessiva dell’intero notebook. Il notebook viene immaginato con due porte USB-C su un lato, una terza sull’altro, affiancata da ingresso HDMI e slot per schede di memoria.

I rendering dei MacBook Pro 2021 mostrano anche opzioni di colore che si rifanno, in parte, a quelli di iMac M1 24 pollici, anche se molto probabilmente Apple si atterrà a tinte più tradizionali per i suoi computer e dispositivi professionali, mentre le anticipazioni indicano che la palette dei colori potrebbe invece espandersi per i prossimi MacBook Air, attesi però successivamente.

In questo articolo riportiamo alcune delle immagini e dei rendering curatissimi di MacBook Pro 2021 come immaginato e realizzato da De Rosa: in linea generale mostrano cosa potersi aspettare dal prossimo portatile professionale di Cupertino.