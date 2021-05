Mac mini M1X sarà più potente, più piccolo e più bello

Anche con il passaggio al processore M1 Mac mini (qui la nostra recensione) è rimasto esteticamente identico al modello Intel che ha sostituito: Apple sta però lavorando a una versione top di gamma di Mac mini che funzionerà con il processore M1X, lo stesso atteso sui prossimi MacBook Pro 2021, una macchina che avrà chassis e design completamente rivisti.

Le dimensioni in termini di larghezza e profondità sembra non cambieranno moltissimo, ma lo spessore sarà sensibilmente ridotto. Non solo: invece del telaio tutto in alluminio, i primi render mostrano una macchina con la parte superiore rivestita da un pannello che sembra realizzato in plexiglass o in un altro materiale plastico.

In questo articolo riportiamo i render di Mac mini M1X realizzati da Ian Zelbo a partire dalle informazioni ottenute dal leaker Jon Prosser, il quale sostiene che Cupertino stia sperimentando anche chassis con colorazione in due tinte, come Apple ha già fatto per i coloratissimi iMac M1 da 24 pollici caratterizzati da un colore più forte sul retro, poi ripreso nella parte frontale ma in una tinta più tenue.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, il processore Apple M1X è atteso come una versione potenziata, con 8 core di calcolo ad alte prestazioni e solamente due core CPU ad alta efficienza energetica. Apple potrebbe offrire due varianti dotate rispettivamente di 16 core grafici GPU oppure 32 core grafici.

Per porte e connettori sembra rimarranno quelli attualmente presenti nel Mac Intel rimasto a listino che andrà a sostituire, quindi 4 connettori Thunderbolt, due porte USB-A, Ethernet e uscita HDMI. Tra le novità è atteso anche il connettore MagSafe magnetico come visto su iMac M1 24”. Nel momento in cui scriviamo non è indicata la possibile data di arrivo ma, tenendo presente che a giugno si svolge la WWDC 2021, oltre ai portatili Apple potrebbe svelare anche il nuovo Mac mini M1X.

Tutto quello che sappiamo del processore Apple M1X per Mac è in questo articolo, invece tutte le notizie che parlano dei Mac ARM sono disponibili qui.