MacMini M1, da Unieuro il prezzo più basso mai visto: 713,90€ grazie ad un codice

Parliamo spesso di Amazon come il miglior sito dove comprare in sconto i prodotti Apple, ma oggi vi segnaliamo una interessante promozione su Unieuro, un altro importantissimo rivenditore ufficiale della Mela. Stiamo parlando del prezzo minimo su Mac mini con SSD 256 GB con processore M1 in pronta spedizione e al prezzo più basso che abbiamo mai visto (grazie ad un codice): solo 713,90 euro, più di cento euro di sconto rispetto al prezzo ufficiale

La macchina di cui stiamo parlando è il Mac mini di ultimissima generazione con processore Apple di cui Macitynet ha pubblicato una completa recensione a questo link.

Le caratteristiche principali di questo Mac mini sono

Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning

CPU 8‐core con prestazioni fino a 3 volte più veloci, per sfrecciare come mai prima d’ora nei tuoi flussi di lavoro

GPU 8‐core, per una grafica fino a 6 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi

Neural Engine 16‐core, per un apprendimento automatico evoluto

8GB di memoria unificata, così tutto quello che fai è fluido e reattivo

Archiviazione SSD ultraveloce, per aprire app e file in un attimo

Sistema di raffreddamento evoluto, per prestazioni rivoluzionarie

Questo Mac mini costerebbe su Unieuro 762 euro, ma se aggiungete nel carrello il, codice NEXI10 lo pagherete solo 713 euro, il prezzo più basso che abbiamo mai visto. Lo potete ritirare in negozio (se avete un Unieuro nei prezzi dove abitate) oppure farvelo spedire a casa. In tutti e due i casi non pagherete nulla.

Click qui per comprare