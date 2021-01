macOS 11.2 beta 2 risolve il problema di compatibilità con i firewall di terze parti

Tra le novità di macOS Big Sur, l’addio alle KEXT, le estensioni del kernel usate da alcune applicazioni per modificare impostazioni di sistema a basso livello. Non è una vera e propria novità di macOS 11 Big Sur poiché Apple già dal 2019 aveva invitato gli sviluppatori a deprecare/ sconsigliare una caratteristica in passato documentata e ufficiale – le KEXT (estensioni del kernel) e sostituirle con un nuovo meccanismo denominato “estensioni di sistema”.

Con macOS Big Sur gli svilupptori di software che consentono di monitorare l’attività sulla rete di una macchina (Little Snitch, Lulu, applicazioni VPN, e così via) devo utilizzare un nuovo framework specifico. Si è scoperto che Apple aveva riservato per una cinquantina di sue applicazioni (FaceTime, Mac App Store) o servizi di sistema (quello per gli aggiornamenti software per esempio), la possiiblità di aggirare i meccanismi di monitoraggio, impedendo a utility terze di svolgere correttamente il proprio lavoro e bloccare, ad esempio, lo scambio dati.

Lo sviluppatore di Little Snitch ha dovuto lavorare non poco per trovare un modo per riuscire nuovamente a tenere conto di tutte le attività di rete, con un aggiornamento ancora in fase di sviluppo che arriverà con un update per la nota utility.

Omg we did it! 🤩

Thanks to the community feedback (and ya, bad press) Apple decided to remove the ContentFilterExclusionList (in 11.2 beta 2)

Means socket filter firewalls (e.g. LuLu) can now comprehensively monitor/block all OS traffic!!

Read more: https://t.co/GJXkRA31e7 https://t.co/BCPqdCjkV0

— patrick wardle (@patrickwardle) January 13, 2021