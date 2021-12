macOS, come nascondere al volo un’applicazione

Un numero sorprendentemente alto di persone non conosce abbreviazioni di tastiera che permettono di eseguire velocemente operazioni che normalmente richiedono un mouse, un trackpad o un altro dispositivo di input.

Una scorciatoia di tastiera banale per i più esperti ma utile per i principianti è la combinazione Command-H: questa consente di nascondere le finestre dell’app in primo piano, abbreviazione comoda per nascondere al volo l’app sulla quale stiamo lavorando in quel momento e fare altro. L’applicazione non viene chiusa ma ridotta velocemente a icona nel Dock (possiamo richiamarla dal Dock oppure usando la combinazione Command-Tabulatore per passa all’app successiva usata più di recente tra le app aperte).

Se abbiamo più applicazioni aperte, c’è una seconda combinazione di tasti comoda da imparare a memoria per r visualizzare l’app in primo piano ma nascondere tutte le altre app: Option-Command-H.

Se invece volete semplicemente ridurre a icona la finestra di un’applicazione in primo piano sul Dock, basta premere Cmd-M; per ridurre a icona tutte le finestre dell’app in primo piano bastano Option-Command-M.

