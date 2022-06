In attesa del Prime Day, yeedi sconta il robot per le pulizie vac 2 pro (e non solo)

In attesa delle più vaste offerte dell’Amazon Prime Day, l’azienda yeedi che produce principalmente aspirapolvere robot per la casa ha annunciato uno sconto speciale per i suoi clienti: il recente modello yeedi vac 2 pro sarà disponibile su Amazon al prezzo speciale di 349,99 euro fino a lunedì 11 luglio.

Ereditando la collaudata integrazione di aspirapolvere e mop system dalla serie yeedi vac, lo yeedi vac 2 pro perfeziona la sua funzione di pulizia con un particolare sistema di mopping a movimento oscillante che gli consente praticamente di muoversi avanti e indietro per imitare il movimento della pulizia a mano, ma 5 volte più velocemente, così anche le macchie più fastidiose possono essere eliminate facilmente.

Inoltre, guidato dalla tecnologia 3D obstacle avoidance, questo aspirapolvere rileva intelligentemente gli oggetti sulla sua strada e reagisce in tempo per schivarli e continua la pulizia senza dover aspettare che qualcuno raccolga eventuali ingombri.

In attesa del Prime Day l’azienda sta scontando anche altri aspirapolvere del 30% circa attivando la casella coupon in fase di acquisto: di seguito l’elenco delle migliori offerte attualmente in corso. Tra i prodotti troviamo anche l’originale Mop Station 2 che abbiamo recensito su questa pagina di Macitynet.

