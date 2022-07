Prime Day di super sconti su Shure, microfoni e cuffie per professionisti anche su iPhone

Il marchio Shure è da sempre sinonimo di qualità per i professionisti dell’audio: i microfoni dell’azienda e le cuffie sono utilizzati in qualsiasi campo, dallo studio di registrazione alle interviste sul campo alla ripresa di concerti ed eventi.

Per il Prime Day Shure sconta fino al 64% una grande parte del suo catalogo per la fascia consumer-prosumer-pro con una mole impressionante di modelli di cuffie TWS, Over Ear e di microfoni che qui sotto vi elenchiamo nelle varianti che hanno gli sconti più alti.

In particolare vi segnaliamo i microfoni della serie MV88 disponibili anche in Kit che in pochissimo spazio portano le registrazioni live sui vostri Smartphone con una qualità altissima e un rapporto prezzo/prestazioni che con questi sconti è davvero inarrivabile.

Shure Mv88 Microfono Stereo Digitale A Condesatore Per Dispositivi Ios Apple Con Connettore Lightning, Argento In offerta a 57,99 € – invece di 159,00 €

sconto 64% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure MVL MVL-3.5MM Microfono Lavalier Omnidirezionale A Condensatore Con Antivento, Clip Da Cravatta, Supporto E Astuccio, Jack Da 3.5 Mm, Nero, Vecchia Confezione In offerta a 47,99 € – invece di 65,00 €

sconto 26% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure MV88+ Stereo Kit – Microfono a Condensatore Digitale Stereo USB con Uscita Diretta per il Monitoraggio delle Cuffie per Apple iOS, Android e Desktop In offerta a 134,99 € – invece di 199,00 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure Vp83F Lenshopper Microfono A Condensatore Per Fotocamere Con Flash Integrato, Nero In offerta a 225,99 € – invece di 399,00 €

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure MV88+DIG-VIDKIT Video Kit Con Microfono Digitale Stereo A Condensatore Per Apple E Android, Nuova Confezione In offerta a 155,99 € – invece di 245,00 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure SRH440-BK-EFS Cuffie Professionali Da Studio, Nero, Nuova Confezione In offerta a 38,99 € – invece di 85,00 €

sconto 54% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure Sound Isolating AONIC 215, cuffie con cavo, suono chiaro, trasduttore unico, design in-ear cavo staccabile, resistenti, compatibili con dispositivi Apple e Android ? blu In offerta a 70,99 € – invece di 125,00 €

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure RMCE-TW2 True Wireless Adapter (Gen 2) per gli Auricolari Isolanti Shure, Vestibilità Sicura Sopra l’Orecchio, Wireless Bluetooth 5, Lunga Durata della Batteria con Custodia di Ricarica In offerta a 150,99 € – invece di 189,00 €

sconto 20% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure SE42HYW+UNI AONIC 4 Auricolari Sound Isolating cablati, suono dettagliato, design ibrido a doppio driver, vestibilità in-ear, cavo staccabile, compatibili con dispositivi Apple e Android, Bianco In offerta a 218,99 € – invece di 319,00 €

sconto 31% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

SHURE AONIC 215 Auricolari Sound Isolating cablati, Suono Trasparente, Driver Singolo, vestibilità in-Ear Confortevole, Cavo Staccabile, compatibili con dispositivi Apple e Android ? Neri In offerta a 67,99 € – invece di 125,00 €

sconto 46% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure AONIC 3 Auricolari Sound Isolating cablati, suono trasparente, driver singolo, vestibilità in-ear confortevole, cavo staccabile, compatibili con dispositivi Apple e Android – AONIC 3 NERO In offerta a 134,99 € – invece di 215,00 €

sconto 37% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure AONIC 215 TW2 (Gen 2) – Auricolari True Wireless Sound Isolating, Tecnologia Bluetooth 5, Vestibilità sicura con design over-ear, 32 ore di durata della batteria, Comandi a sfioramento, Blu In offerta a 145,99 € – invece di 229,00 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure AONIC FREE Auricolari True Wireless, Auricolari Wireless Sound Isolating, Autonomia della batteria 21-ore, Suono di qualità studio, Chiamate chiare, Bluetooth 5, Comandi a sfioramento ? Rosso In offerta a 146,79 € – invece di 189,00 €

sconto 22% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure AONIC 40 Cuffie wireless Bluetooth Noise Cancelling con microfono, suono di qualità studio, autonomia batteria 25 ore, controlli ad accesso immediato, compatibile con iPhone e Android ? Bianco In offerta a 163,99 € – invece di 265,00 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Shure AONIC 5 Auricolari Sound Isolating cablati, suono ad alta definizione + bassi naturali, tre driver, vestibilità in-ear, compatibili con dispositivi Apple e Android, Nero In offerta a 337,99 € – invece di 529,00 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

