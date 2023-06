Convertire i giochi da Windows a macOS sarà più facile con macOS Sonoma

Tra le novità per sviluppatori mostrate alla WWDC23 di Apple, c’è il Game Porting Toolkit, uno strumento che promette di semplificare come non mai il porting di giochi da Windows a macOS.

Per semplificare la conversione dei videogame da altre piattaforme a Mac, Metal (la collezione di API grafiche per macOS) permette di sfruttare un kit per il game porting, che promette di ridurre i mesi di lavoro preliminare e consente a chi sviluppa di vedere come funzionerebbe il gioco su Mac “in pochi giorni”.

Il tool in questione – a detta di Apple – semplifica notevolmente il processo di conversione degli shader e del codice grafico del gioco per sfruttare al massimo le prestazioni del chip Apple, riducendo in modo significativo il tempo di sviluppo complessivo.

Uno YouTuber che si chiama Andrew Tsai riferisce dell’integrazione di vere e proprie funzionalità di emulazione avanzate. Nell’ambito di una sessione alla WWDC denominata espressamente “Bring your game to Mac, Part 1: Make a game plan” (qui i dettagli tecnici), Apple ha evidenziato la possibilità di eseguire il porting di giochi per Windows su Mac, traducendo, tra le altre cose, le API Direct3D. In uno dei video mostrati come esempio si evidenzia la possibilità di eseguire persino il porting di giochi che sfruttano DirectX 12, la versione più recente delle API dedicate ai giochi per Windows.

Apple sembra voler spingere il gaming su Mac e la dimostrazione è anche la disponibilità di una modalità Gioco (“Game Mode”) in macOS Sonoma che, quando attiva, promette frame rate più fluidi e costanti, garantendo ai giochi la massima priorità su CPU e GPU. Questa modalità, riferisce ancora, Apple, rende l’esperienza di gioco su Mac “più avvincente”, riducendo notevolmente la latenza audio con gli AirPods e riducendo in modo significativo l’input lag con i controller di gioco più diffusi, come quelli per Xbox e PlayStation, raddoppiando la velocità di campionamento Bluetooth.

A macOS Sonoma, dedicheremo nei prossimi giorni diversi articoli di approfondimento illustrando peculiarità e novità di rilievo; il link di riferimento con gli articoli deicati, è questo.