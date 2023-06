MacBook Air da 15″ sono già ordinabili su Amazon

Annunciati ieri sera sono già su Amazon: parliamo dei MacBook Air da 15,4″ che rappresentano il principale (e unico) prodotto consumer hardware della WWDC 2023 e che vengono presentati in spedizione per il 13 giugno.

I MacBook Air con schermo da 15 pollici offrono lo stesso processore e le stesse caratteristiche dei MacBook Air da 13,4″. In particolare

Neural Engine 16‑core

Videocamera FaceTime HD a 1080p

Porta MagSafe 3 per la ricarica

Due porte Thunderbolt / USB 4

Magic Keyboard con Touch ID

Trackpad Force Touch

Alimentatore a doppia porta USB‑C da 35W

La differenza sta nello schermo da 15,3″ ad alta definizione che permette di visualizzare ancora più contenuti. Con una luminosità fino a 500 nit e supporto per 1 miliardo di colori, ha il doppio della risoluzione e il 25% di luminosità in più rispetto ai PC portatili della stessa categoria, dice Apple.

Molto favorevole il rapporto tra le dimesioni dello schermo, i volumi e il peso. Con uno spessore di soli 11,5 mm, il nuovo MacBook Air secondo Apple è il portatile da 15″ più sottile al mondo ed + più sottile del 40% e con il suo peso di 1,5 KG, è più leggero di circa 220 grammi rispetto a un PC portatile della stessa categoria.

Offre, inoltre, fino a 18 ore di autonomia, il 50% in più dei PC, con un display migliore e prestazioni superiori. MacBook Air 15″ ha una potente CPU 8-core con quattro performance core e quattro efficiency core, una GPU 10-core per grafica ultraveloce e un Neural Engine 16-core. Il chip M2 ha una banda di memoria a 100 GBps e supporta fino a 24GB di scattante memoria unificata.

MacBook Air ha una porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt per il collegamento di accessori e monitor esterni fino a 6K, oltre a un jack cuffie da 3,5 mm. È disponibile in quattro colori: mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento.

MacBook Air da 15,3″ si può ordinare oggi. La spedizione da Amazon il 13 giugno. Potrebbe arrivare con un giorno di ritardo rispetto all’acquisto su Apple Store ma in cambio avrete le favorevoli condizione di restituzione e la protezione del prezzo: se da oggi al momento dell’effttiva disponibilità il prezzo dovesse calare, vi verrò applicato il prezzo più basso.

Su Amazon MacBook Air 15” si può preordinare nelle seguenti configurazioni: nella versione con 8GB di memoria RAM, archiviazione SSD 256GB a 1.649 € nelle colorazioni Mezzanotte, Galassia, Argento e grigio siderale.

Disponibile anche la versione con 8GB di memoria RAM e archiviazione SSD da 512GB a 1879 euro in diverse colorazioni:

Click qui per acquistare