macOS Tahoe 26 è una svolta con il supporto ai container Linux

Tra le novità di macOS 26 Tahoe, sistema operativo per Mac presentato in anteprima alla WWDC25 (conferenza sviluppatori di Apple) non c’è solo l’interfaccia rinnovata e varie novità che riguardano l’usabilità del sistema operativo ma anche peculiarità “sotto il cofano” di particolare interesse per gli utenti avanzati.

Un formatore del personale tecnico che su X si chiama Xe riferisce della possibilità di eseguire container Linux in macOS Tahoe. Lo riferisce Apple nella documentazione per sviluppatori parlando del Containerization Framework, spiegando che questo permette a sviluppatori di creare, scaricare ed eseguire container (ambienti isolati) con immagini Linux direttamente su Mac, un framework costruito su basi open-source, ottimizzato per Apple Silicon in grado di consentire l’esecuzione di processi isolati dal resto del sistema.

Poiché tutti i file necessari per eseguire tali processi vengono forniti da un’immagine distinta, i container Linux sono portabili e coerenti in tutti gli ambienti, dallo sviluppo, ai test, fino alla produzione, elemento che li rende più veloci da utilizzare, rispetto ai tradizionali flussi di sviluppo che dipendono dalla replica degli ambienti di test tradizionali.

Xe parla di questa novità in macOS Tahoe 26 come di “una svolta assoluta”, in grado di semplificare la distribuzione, come sa bene chiunque lavora in questo ambito, con i container Linux apprezzati per la loro facilità d’uso e importanti nella sicurezza IT.

Grazie a questa soluzione risulta in pratica superfluo ricorrere al Docker, software che utilizza la virtualizzazione a livello di sistema operativo per eseguire applicazioni nei container.

La prima beta di macOS Tahoe 26 è per il momento disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La release finale sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito. A questo indirizzo trovate l’elenco dei Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema operativo.

