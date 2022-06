macOS Ventura adora le Preferenze di Sistema di Monterey

Nel nuovo macOS Ventura (versione al momento disponibile in beta per soli sviluppatori), Apple ha abbandonato la storica app Preferenze di Sistema, sostituita dalla nuova Impostazioni di Sistema, chiaramente ispirata all’app che permette all’utente di modificare le Impostazioni su iOS e iPadOS.

Su Mac l’app in questione è stata riscritta in Swift e con SwiftUI, abbandonando il tradizionale insieme di Impostazioni che mostrava una schermata di icone su più righe dalla quale richiamare sotto-sezioni, a favore di una lunga lista di impostazioni mostrate sul lato dalla schermata e che di primo acchito potrebbe disorientare l’utente Mac storico ma alla quale bisognerà fare abitudine.

Un utente che non ha gradito il nuovo aspetto delle Impostazioni è riuscito a importare l’applicazione “Preferenze di Sistema” da un Mac con macOS Monterey e, sorpresa, questa funziona anche sul nuovo macoS Ventura.

La procedura è semplice sui Mac con CPU Intel (è sufficiente trasferire l’app fornita con macOS 12 nella cartella Applicazioni di macOS 13 e avviarla bypassando il blocco del Gatekeeper). Il sistema funziona (d’altra parte non è altro che una interfaccia che consente di modificare impostazioni memorizzate in vari file di sistema), ma ovviamente non consente di apportare modifiche a Preferenze specifiche di nuove funzionalità di macOS Ventura.

I Mac con CPU Apple Silicon integrano protezioni ancora più avanzate che verificano l’integrità del sistema e rendono impossibile (o quanto meno molto più complicato) tentare la manovra suggerita dall’utente, bloccando la possibilità di eseguire la vecchia app Preferenze di Sistema.

Il suggerimento è ad ogni modo quello di abituarsi alla nuova interfaccia: è qui per rimanere e tutto quello che si desidera è richiamabile da una barra laterale con sotto-sezioni simili a quelle di iOS/iPadOS. Se non riusciamo a trovare qualcosa, come sempre è possibile cercare una impostazione digitando le parole chiave nel campo “Cerca”. La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito.

Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.