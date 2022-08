macOS Ventura, rimossa la funzione “Nascondi la mia email” con app terze parti

Apple ha rimosso il riferimento alla funzionalità “Nascondi la mia email” nelle app dalla lista delle novità di macOS Ventura.

Lo fa notare il sito francese Macg, evidenziando che il riferimento a questa funzione di iCloud+ non è più presente nella sezione del sito statunitense della Mela che elenca le varie novità del futuro macOS Ventura. Questa funzione era indicata da Apple come utile per mantenere privato il proprio indirizzo email personale nelle app di terze parti.

La funzione “Nascondi la mia Mail” è arrivata lo scorso anno con macOS Monterey: è un servizio integrato in iCloud+ che permette di creare indirizzi email unici e casuali da utilizzare per le app, i siti web e altro, se preferiamo non inserire il nostro vero indirizzo email.

È possibile generare indirizzi email casuali e unici con inoltro automatico alla propria casella di posta personale. Ogni indirizzo è associato esclusivamente alla nostra email e possiamo leggere e rispondere direttamente alle email inviate a questo indirizzo, senza rivelare il nostro vero indirizzo email.

Non è chiaro perché Apple ha eliminato il riferimento ala funzione di macOS Ventura che dovrebbe permette di mantenere privato il nostro indirizzo email personale nelle app di terze parti. La funzione potrebbe arrivare più tardi (con un futuro aggiornamento del sistema operativo) oppure per qualche motivo è stato deciso di eliminarla. Su macOS Monterey, la funzione è limitata all’uso con app quali Safari e Mail.

Tra le novità di macOS Ventura: Stage Manager, un modo nuovo di rimanere concentrati sull’attività che si sta svolgendo, con la possibilità di passare facilmente da un’app o una finestra all’altra; la funzione Continuity della fotocamera permette di usare l’iPhone come webcam del Mac; con l’arrivo di Handoff in FaceTime, si può iniziare una chiamata FaceTime su iPhone o iPad e trasferirla fluidamente sul Mac. Le app Mail e Messaggi hanno nuove funzioni che le rendono ancora migliori,mentre Safari, spiana la strada a un futuro senza password grazie alle passkey..

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.