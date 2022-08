Xiaomi MIX Fold 2, nuovo pieghevole per ora solo in Cina

Xiaomi, in occasione del discorso annuale di Lei Jun, Founder, Chairman, e CEO dell’azienda, ha presentato lo smartphone pieghevole Xiaomi MIX Fold 2.

A detta del produttore Xiaomi MIX Fold 2 rappresenta “un salto tecnologico” nel settore degli smartphone pieghevoli ultrasottili (5,4mm da aperto).

Il comparto foto vanta tecnologia Leica e per quanto riguarda l’efficienza energetica, la piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1.

L’evento è stata l’occasione per Xiaomi di annunciare anche Xiaomi Pad 5 Pro, Redmi K50 Ultra e una nuova gamma di prodotti dell’ecosistema.

Xiaomi Pad 5 Pro è dotato di un display da 12,4″ con risoluzione di 2560×1600, alta frequenza di aggiornamento di 120Hz e una riduzione della luce blu a livello hardware. La modalità conferenza integrata di Xiaomi Pad 5 Pro è in grado di convertire il parlato in testo in tempo reale, di distinguere tra diversi interlocutori e di supportare la traduzione in tempo reale tra cinese e inglese.

Novità anche per la serie Redmi K50 con l’arrivo di Redmi K50 Ultra con aggiornamenti in termini di prestazioni, display, fotocamera e ricarica.

Redmi K50 è dotato della più recente piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 e di un display piatto da 1,5K. La tripla fotocamera dello smartphone è composta da una fotocamera principale da 100MP, una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e una fotocamera con teleobiettivo da 2MP, con migliorie che il produttore promette grazie alla tecnologia Xiaomi AI Image. Interessanti la batteria da 5.000 mAh e la tecnologia HyperCharge da 120 W g, con soli 19 minuti necessari per una ricarica completa. Sempre della serie Redmi K50, l’annuncio oggi del Redmi K50 Ultra Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition. Oltre alle prestazioni del Redmi K50 Ultra standard, il modello incorpora nel design la firma del team: argento, linee verde petrolio e texture in fibra di carbonio.

Tutti i prodotti presentati oggi sono al momento disponibili solo nel mercato cinese.

Sul versante veicoli elettrici intelligenti, Xiaomi ha riferito di avere creato un team di ricerca e sviluppo di più di 500 professionisti a livello mondiale e che intende investire 3,3 miliardi di RMB nella prima fase di ricerca e sviluppo della tecnologia di guida autonoma. Durante la conferenza, Xiaomi ha anche pubblicato un video di prova su strada della sua tecnologia di guida autonoma, dimostrando i suoi algoritmi avanzati e la capacità di gestire diverse tipologie di scenari.

Non poteva mancare poi un aggiornamento lato robotica. Ha visto infatti la luce, il primo robot umanoide di Xiaomi: CyberOne. Come ultimo membro della serie Cyber di Xiaomi, che si unisce al robot quadrupede Cyberdog dello scorso anno, CyberOne è dotato di braccia e gambe tecnologicamente avanzate, supporta il bilanciamento della postura del movimento bipede e raggiunge una coppia massima fino a 300Nm. È, inoltre in grado di rilevare le emozioni umane ed è dotato di capacità visive avanzate e funzionalità che consentono di creare ricostruzioni virtuali tridimensionali del mondo reale.