macOS Ventura gestisce nativamente nuovi layout di tastiera

Tra le tante novità di macOS Ventura – sistema operativo per Mac che nel momento in cui scriviamo è disponibile come beta preliminare per sviluppatori e beta tester – c’è il supporto a nuovi layout di tastiera nelle Impostazioni di Sistema.

Apple riferisce che tra i layout supportati c’è il nuovo layout chiamato Changyong, disponibile per chi usa il metodo di input Shuangpin, il supporto per il sichuanese tra i dialetti regionali, l’input per il cantonese (possibilità di scrivere parole e frasi in cantonese con il metodo Jyutping o altri metodi di input fonetici), il supporto per il sichuanese (un dialetto della lingua cinese mandarina).

La correzione automatica ora è disponibile per tre nuove lingue: inglese (Nuova Zelanda), inglese (Sud Africa) e kazako. È ora possibile cercare le emoji in 19 nuove lingue: albanese, armeno, azero, bengali, birmano, estone, filippino, georgiano, islandese, khmer, lao, lettone, lituano, marathi, mongolo, punjabi, tamil, urdu e uzbeco (latino).

Tra le nuove lingue supportate come layout ci sono: apache (lingua di una popolazione nativa dell’area sud occidentale dell’America Settentrionale), dzongkha (una lingua tibetana parlata in Bhutan), samoano (lingua polinesiana parlata nelle Samoa e nelle Samoa Americane), yiddish (lingua germanica occidentale parlata dagli ebrei aschenaziti); Apple stranamente indica anche il layout Dvorak come nuovo ma questo in realtà era già supportato da macOS; quest’ultimo layout dovrebbe consentire di scrivere più rapidamente e con meno errori, per via della sua progettazione razionale ed è una alternativa al classico QWERTY (il più comune schema per tastiere alfanumeriche, utilizzato nella maggior parte delle tastiere per computer).

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.