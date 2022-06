macOS Ventura chiederà il permesso per collegare gli accessori USB-C

Con il nuovo macOS Ventura, Apple ha integrato una nuova funzionalità di sicurezza che riguarda l’USB-C e i Mac con CPU Apple Silicon. Nelle note di rilascio del sistema operativo (al momento una beta per i soli sviluppatori) Apple riferisce che accessori USB-C e Thunderbolt connessi a queste porte richiedono l’esplicito consenso dell’utente per comunicare con macOS.

Apple spiega che gli accessori USB e Thunderbolt richiedono l’approvazione dell’utente prima di poter comunicare con macOS quando collegati alla porta USB-C. Lo fa notare The Verge spiegando che questo non vale per alimentatori, display esterni o hub “approvati” (probabilmente certificati da Apple). I dispositivi USB potranno in ogni caso caricare i portatili anche quando l’utente non autorizza la comunicazione.

È possibile modificare la configurazione di sicurezza selezionando Impostazione di Sistema > Sicurezza e Privacy > Sicurezza. La configurazione iniziale è “Chiedi per i nuovi accessori”.

Dispositivi “approvati” possono essere connessi a un Mac fino a tre giorni. Gli accessori già collegati durante un aggiornamento software da una versione precedente di macOS sono autorizzati automaticamente.

Come accennato, le restrizioni in questioni non si applicano ad alimentatori, monitor esterni e hub approvati. L’idea sembra essere quella di offrire una protezione contro dispositivi potenzialmente dannosi; dispositivi come le chiavette USB sono facili da trasportare ma l’inserimento nei computer aziendali può in alcuni casi comportare diversi rischi, e chiavette e dischi USB possono potenzialmente essere sfruttati da malintenzionati come vettore di attacco per installare codice malevolo per la facilità con la quale questi accessori possono normalmente bypassare le politiche di sicurezza.

macOS Ventura è al momento disponibile solo come versione preliminare per gli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile per gli utenti e le utenti Mac il prossimo mese su beta.apple.com. macOS Ventura sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.