Beats cresce più di AirPods nel primo trimestre 2022

In un solo trimestre, il primo del 2022, le spedizioni di AirPods sono cresciute del 3% mentre quelle delle cuffie Beats hanno registrato un incredibile +553%: ne parla la società di ricerche di mercato Canalys in un report pubblicato nelle scorse ore dove tuttavia, nonostante la crescita impressionante registrata dal marchio di proprietà Apple, il mercato continua ad essere dominato dagli iconici auricolari senza fili di Apple.

Dei 21,7 milioni di auricolari TWS (True Wireless Stereo, che comprende tutti quegli auricolari completamente senza fili escludendo quindi cuffie come le Beats Flex) commercializzati da Apple infatti circa 19,3 milioni sono proprio AirPods, mentre soltanto 2,4 milioni sono prodotti Beats. Ma dal punto di vista percentuale come dicevamo questi ultimi sono cresciuti tantissimo nel primo trimestre 2022. Gli analisti scrivono:

Le spedizioni di TWS di Apple sono aumentate del 14%. La linea AirPods è cresciuta del 3% per un totale di 19,3 milioni di unità, mentre Beats by Dre, il sottomarchio audio di Apple, ha contribuito a una crescita più significativa, aumentando del 553% per un totale di 2,4 milioni di unità. Le ottime prestazioni di Beats sono state guidate dalla popolarità dei suoi Studio Buds e del Fit Pro lanciato di recente.

Il rapporto fa notare come il grande vantaggio di Apple sta nel fatto che, operando attraverso due diversi marchi all’interno dello stesso settore, può creare una gamma più ampia di prodotti in modo da attirare persone diverse. «Le aziende usano nomi audio con una forte brand equity nel suono in modo da poter espandere i loro mercati» spiega l’analista Jason Low che ha contribuito alla pubblicazione del report.

«A differenza degli AirPods di Apple e dei Galaxy Buds di Samsung, i sottomarchi consentono di discostarsi dalla filosofia di design principale dei loro proprietari sviluppando i propri stili unici: la varietà e la personalizzazione sono vitali in un mercato in cui design e omogeneizzazione delle caratteristiche sono piuttosto comuni».

Samsung ha registrato un andamento simile, perdendo il 13% con la linea Galaxy Buds ma aumentando del 31% le spedizioni della sua JBL. La crescita migliore nel lungo periodo è stata registrata da Skullcandy ed Edifier, le cui spedizioni sono aumentate rispettivamente del 53% e del 24% rispetto allo scorso anno: tuttavia questi marchi operano nella fascia bassa del mercato, quella delle cuffie che costano massimo 50 euro, ed è un segmento che a causa soprattutto dell’aumento dei costi e dell’inflazione potrebbe avere vita breve.

Secondo gli analisti queste aziende per mantenersi in vita dovranno scommettere sui modelli di nicchia come ad esempio le cuffie per giocare, per lavorare o per allenarsi, ritenendole «aree chiave in cui è possibile creare nuove sottocategorie all’interno di un mercato ormai affollato. Questa strategia sarà di buon auspicio per il mondo post-pandemia, dove le persone continueranno ad ampliare le proprie abitudini di ascolto sia nel quotidiano che negli ambienti di lavoro ibridi».

A tal proposito, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple dovrebbe cambiare la porta di ricarica dei prossimi AirPods sostituendo il connettore Lightning con il più diffuso USB-C, ma non accadrà fino al prossimo anno. Nel 2023 la presa USB-C dovrebbe finire pure su iPhone e sugli altri prodotti che attualmente usano la porta Lightning come ad esempio Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse e MagSafe Battery Pack per iPhone.

Ancora sempre secondo Ming-Chi Kuo Apple introdurrà i nuovi AirPods Pro 2, sempre con connettore Lightning, entro la fine di quest’anno.

Sulle pagine di macitynet trovate sia la recensione di Beats Studio Buds che di Beats Fit Pro.