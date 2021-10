MagFlott è il supporto magnetico che trasforma iPad in iMac mini

MagFlott è il supporto magnetico attualmente su Kickstarter che si propone di trasformare un iPad in iMac mini.

Realizzato per iPad Pro e iPad Air 4, MagFlott è un supporto magnetico che permette di attrarre a sé l’iPad magneticamente. Ha un design minimalista, in grado di ruotare, così da poter utilizzare iPad in posizione landscape o Ritratto, in modo tale da essere un buon alleato sia quando si lavora, sia quando si gioca.

Perfetto per estendere, ad esempio, lo schermo di un iMac su iPad; il supporto sposa perfettamente lo stile dell’ultimo all in one di casa Apple, con un profilo estremamente sottile. Naturalmente, permette di inclinare lo schermo di iPad a propio piacimento, per restituire sempre una visuale ottimale, anche per la produttività. Al momento, è prevista solo la produzione nelle diverse colorazioni grigio siderale o argento.

E’ compatibile con i modelli di iPad Pro da 12,9 e 11, in particolare con tutti i modelli 2020 e 2021, e 2018. Inoltre, grazie all’adattatore apposito, risulta essere compatibile anche con iPad 10,2 pollici di ottava e settima generazione, ossia quelli rilasciati – rispettivamente – nel 2020 e 2019, oltre ad iPad Pro 10,5 pollici e iPad Air 10,5 pollici di terza generazione.

Al momento il progetto si trova in fase di raccolta fondi su Kickstarter, con le spedizioni previste già per il dicembre 2021. Per potersi assicurare una delle prime unità, è sufficiente un’offerta di 94 euro. Si tratta di un prezzo scontato del 26 per cento circa, mentre il prezzo di listino finale sarà di 149 dollari.