Maggiore efficienza con Office 2021 e Windows 11 a partire da 13 € su GoDeal24

Non ci contraddirete se diciamo che Office viene universalmente riconosciuta come la suite per ufficio più affidabile al mondo, ma è altrettanto vero che ha un prezzo davvero elevato. Perciò se siete alla ricerca di grandi offerte sulle licenze software Microsoft originali allora non fatevi sfuggire i saldi primaverili di Godeal24.

Per questa occasione infatti avete la possibilità di mettere le mani su una licenza a vita per Office 2021 Pro a soli 24,25 € o una licenza originale per Windows 11 Pro a soli 10,25 €. E per chi ha un Mac, si può semplicemente scegliere la versione MS Office Home & Business 2021 che per soli 59,96 € include l’accesso illimitato a sei delle app più popolari della suite ovvero Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e OneNote.

In più adesso che l’ultima versione di Bing integra la funzione ChatGPT di OpenAI, potete effettuare ricerche in maniera ancora più efficiente e conveniente.

Aggiornate quindi il vostro sistema e aumentate la produttività approfittando dei saldi primaverili di Godeal24. Potete risparmiare anche su altri famosi software di Microsoft: approfittate delle offerte speciali a tempo limitato finché ci sono.

I più popolari, in scadenza, che vanno a ruba: Windows e Microsoft Office

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1 PC – 24.25€

– Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac – 59.96€

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC – 22.25€

– Windows 11 Professional – 10.25€

– Windows 11 Home – 9.98€

– Windows 10 Professional – 7.25€

– Windows 10 Home – 7.15€

Coi pacchetti, più acquistate e più risparmiate: si tratta di un’occasione imperdibile per chi vuole acquistare diverse licenze (per l’azienda, o più semplicemente mettendo insieme alcuni amici) perché lo sconto di GoDeal24 per singola licenza è ancora maggiore: per dire, la licenza MS Office 2021 è disponibile a partire da 13,05 € per PC, rispetto al prezzo ufficiale di $439,99, il che significa che potete risparmiare più del 90%.

– Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus – Spring Bundle– 29.99€

– Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus – Spring Bundle– 28.99€

– Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus – Spring Bundle– 27.69€

– Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus – Spring Bundle – 25.69€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 2 Keys – 39.25€only(19.62€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 3 Keys – 56.25€only(18.75€/Key)

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – 65.25€only(13.05€/PC)

– Windows 10 Professional – 2 PCs – 12.25€ only(6.12€/PC)

– Windows 10 Professional – 3 Keys – 21.57€ only(7.19€/Key)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 33.99€ only(6.79€/Key)

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 20.25€ only(10.12€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 PCs – 48.99€ only(9.79€/PC)

Fino al 50% di sconto su Windows e Office col codice MAC50

– Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9.14€

– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2022 Datacenter – 30.75€

– Microsoft Visio Professional 2021 – 30.23€

– Microsoft Project Professional 2021 – 33.82€

Altri software in sconto

– MacBooster 8 Lifetime Subscription – 10.24€

– CleanMyMac X at 45.70€

– Ashampoo PDF Pro 3 – 18.99€

– Ashampoo Office 8 – 19.99€

– Ashampoo ZIP Pro 4 – 18.85€

– Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 19.99€

Get More Tools

Microsoft ha annunciato un importante aggiornamento di Windows 11: l’ultimo infatti include una nuova versione di Bing che integra la funzione ChatGPT sulla barra di ricerca del computer che migliora le prestazioni e semplifica flusso di lavoro. Questo nuovo aggiornamento rimodella il futuro dell’intelligenza artificiale, mettendo Microsoft in prima linea nell’innovazione.

Microsoft è fortemente impegnata in questo senso, e infatti sta aggiornando anche il browser Edge con funzionalità di intelligenza artificiale e integrandole poi nelle app di Office. Ciò significa che gli utenti possono godere di un’esperienza utente migliorata e di un aumento della produttività come mai prima d’ora.

Non aspettate oltre per aggiornare e provare oggi stesso la potenza dell’IA. Mantenete un vantaggio sulla concorrenza con queste nuove tecnologie e portate la vostra produttività a un nuovo livello.

Con Godeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati finiscono direttamente nella vostra e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente al 98% e offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di Godeal24 tramite l’indirizzo email [email protected]