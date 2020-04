Magic Keyboard per iPad Pro si ordina ora, arriva la prossima settimana

La nuova Magic Keyboard per iPad Pro è ora disponibile per l’ordine sullo store online di Apple, con le prime consegne ai clienti previste per la settimana prossima. Magic Keyboard rende iPad Pro più versatile e funzionale, permettendo di sfruttare appieno il supporto per trackpad introdotto con l’aggiornamento iPadOS 13.4.

Magic Keyboard si aggancia magneticamente all’iPad Pro, mantenendo il display Multi-Touch sospeso sopra i tasti grazie a un sistema a inclinazione libera che permette di regolare l’angolo di visione fino a 130°. Nel suo design portatile, racchiude una tastiera di dimensioni standard con tasti retroilluminati dotati di meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm per scrivere in modo preciso e comodo ovunque, anche quando si tiene il dispositivo in grembo.



Il trackpad di Magic Keyboard, con una superficie che permette di fare clic ovunque, completa l’interfaccia touch di iPad semplificando la navigazione e il controllo del cursore, e consentendo di lavorare con precisione. Grazie a una porta USB-C per la ricarica pass-through, Magic Keyboard permette di caricare iPad Pro senza occupare la porta USB-C sul dispositivo, che resta libera per collegare accessori come dischi e monitor esterni. Come sicurezza aggiuntiva, quando Magic Keyboard è agganciata e chiusa, i microfoni di iPad Pro vengono disattivati per evitare di compromettere eventuali dati audio.

Quando l’utente sposta il dito sulla superficie del trackpad integrato, il puntatore si trasforma per evidenziare gli elementi dell’interfaccia. E con i gesti Multi-Touch sul trackpad è possibile navigare l’intero sistema operativo in modo facile e veloce senza che l’utente debba mai alzare la mano dalla superficie di lavoro. Il supporto per trackpad in iPadOS è già supportato nelle app di produttività Apple iWork: Pages per scrivere e impaginare testi, Keynote per creare presentazioni, Numbers per gestire fogli di calcolo, oltre che in Note per prendere appunti.

La nuova Magic Keyboard è progettata per gli iPad Pro 2020 di ultima generazione ed è anche compatibile con i modelli di iPad Pro di generazione precedente. Si può preordinare su Apple Store online: è disponibile da questa pagina nella versione per iPad Pro 12,9″ a 399 euro, oppure nella versione per iPad Pro 11 pollici a 339 euro da questa pagina.

