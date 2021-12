Le dieci migliori custodie per dare iPad ai bambini anche per viaggiare

Quali sono le migliori custodie per dare iPad ai bambini? Questa è una domanda da non sottovalutare, se iPad è uno strumento utilizzato anche dai bambini. iPad è uno dei gadget preferiti dai più piccoli della casa che l’usano per divertirsi, guardare un film o giocare, per studiare o anche, perché no, per informarsi.

iPad è molto robusto, relativamente alla tipologia del prodotto, ma messo nelle mani di un bambino ha sempre la potenzialità di uscirne malconcio. Di qui la necessità di proteggerlo con una custodia robusta, efficiente, di buona qualità. Magari anche impermeabile. Ma si deve anche pensare a custodie capaci di estendere le funzioni dei dispositivi, oppure di utilizzarli in situazioni dove sarebbe complicato farlo quando l’iPad fosse privo di una custodia ad hoc.

Quindi, anche se molti si stanno interrogando su quale sia l’età giusta per incominciare a offrire iPad ai bambini e farli avvicinare alla tecnologia, in tante case il tablet marchiato mela morsicata è già nelle mani dei bambini e, oltre a verificare la sicurezza e la protezione dei dati prima di consegnarglielo, è importante anche proteggere il prodotto (e proteggerli).

Ecco, dunque, una breve guida all’acquisto di cover per iPad che uniscono solidità a colore, efficienza e funzionalità e che spesso potrebbero essere utili anche per l’adulto più sbadato.

La cover Dux per chi porta iPad a scuola

Le cover Dux sono progettate appositamente per l’uso di iPad nelle scuole: assicurano massima protezione senza rinunciare alla praticità d’uso delle classiche custodie. Realizzata con il contributo di docenti e professionisti del ramo IT, questa custodia può resistere ad ogni condizione ed è testata per superare gli standard di durabilità 810F/G dell’U.S. Department of Defense.

Il pannello posteriore in policarbonato trasparente può inoltre essere usato per personalizzare la cover inserendo una fotografia o per etichettare i dispositivi in istituti scolastici o aziende, assicurando così una corretta scansione di un eventuale codice a barre. La cover Dux per iPad è distribuita anche su Amazon, dove si trova a partire da 52,35 euro.

ProCase Custodia Bambini per iPad 9

L’impugnatura girevole a 180 gradi rende la custodia maneggevole e iPad semplice da trasportare, e la trasforma in un supporto a doppia angolazione per guardare film o disegnare

Realizzata in materiale espanso EVA resistente agli urti, previene efficacemente i danni da cadute accidentali, urti e graffi; Gli angoli sono in silicone a doppio spessore per una migliore protezione antiurto. Disponibile in diversi colori, si acquista su Amazon a partire da 16,99 euro.

Gerutek Custodia Rigida iPad

Custodia Resistente in Silicone Resistente agli Urti con Supporto Rotante e Tracolla Custodia Protettiva per iPad, disponibile in diversi colori, dal nero – per chi divide iPad con i propri figli – a tutti i colori dell’arcobaleno. Tra le custodie a prova di urto più apprezzate sul mercato, è disponibile su Amazon a partire da 25 euro.

La custodia Pure Sense Buddy antibatterica

Questa custodia è compatibile con iPad (iPad 6th, 5th Gen, iPad Pro 9.7, iPad Air 2, 1) ed è progettata per proteggerlo proprio dall’uso che ne farebbe un bambino, quindi da cadute improvvise ed urti causati da un trasporto spensierato.

Impiega additivi per la prevenzione dai microbi progettata dall’inglese SteriTouch®. Combatte e stermina i batteri che causano contaminazioni, infezioni e gli agenti che causano cattivi odori e macchie. Grazie alle proprietà antimicrobiche dell’argento ionico, dovrebbe essere efficace contro E. coli, Salmonella, Legionella, muffe nere e funghi. Si trova su Amazon a partire da 39,95 euro.

MoKo Supporto Tablet Universale in Spugna

Un supporto per tablet in spugna a forma di gufo con tasche laterali per gli accessori e ideale per mantenere il tablet mentre si guarda un film oppure mentre si gioca. Dalle dimensioni compatte, facilmente trasportabile e utilizzabile in qualsiasi situazione. Compatibile con iPad 9, iPad Mini 6, Surface, Kindle, si può acquistare su Amazon a partire da 34 euro.

Organizer Auto Surdoca

Per chi non ha problemi di cover, ma limita l’uso di iPad ai lunghi viaggi in auto, allora la necessità potrebbe diventare quella di proteggere iPad e contemporaneamente evitare che il sedile di fronte ai piedi del bebè si sporchi e renderlo il più possibile simile ad una nursery.

Sono tantissimi i prodotti disponibili su Amazon che svolgono questa duplice funzione: Organizer per auto, con tante tasche perfette per giochi, libri, biberon, una tasca trasparente per iPad o tablet con display inferiore a 12 pollici, un tessuto resistente ed idrorepellente. Questo, di Surdoca, è disponibile su Amazon e si può acquistare a partire da poco più di 10 euro. Un prezzo piccolo per un grandissimo risultato.

Techgear D-Fence: la custodia che passa inosservata

La custodia antiurto con una resistente e robusta armatura e una pellicola protettiva, con un supporto staccabile e ideale per chi iPad lo condivide con i bambini e vuole essere certo che non si rompa nulla, ma senza doverlo nascondere dentro a custodie colorate o a forma di animale. D-Fence passa inosservata ed è disponibile anche in nero e in grigio. Si trova su Amazon a partire da 14,95 euro.

ULAK Cover per iPad 9,7 pollici

Progettata solo per iPad 9.7 pollici 2018 (A1893/A1954), iPad 9.7 pollici 2017 (A1822/A1823) e non compatibile con altri modelli di iPad, Ulak è una cover facile da montare e smontare, con un design leggero, perfetta per essere trasportata in borsa o in uno zaino. Disponibile in tre colori diversi, offre una protezione notevole e garantisce la resistenza agli urti, alle cadute accidentali e ai piccoli shock che potrebbe subire iPad. Si acquista su Amazon a partire da 12,99 euro.

[amazon_link asins=’B0748BGH1Z’ template=’Grid-Macitynet-Prodotti’ store=’offertadelgiorno-21′ marketplace=’IT’ link_id=‘d8db7a0b-dd60-11e6-8bc3-c9d8dd93c2f1′]

TopEsct, la cover per bambini protettiva e antishock

Cover in silicone, morbida e compatibile con iPad 2, iPad 3, iPad 4. La cover è antiscivolo, antipolvere e antigraffio, facile da installare, da rimuovere, lavare e pulire e soprattutto è resistente alle cadute e agli urti.

La cover protegge la parte posteriore e laterale ma è leggerissima e non appesantisce iPad.

Nella confezione si trovano una custodia in silicone un proteggi schermo in vetro temperato, un cordino per agganciare la custodia ai sedili dell’auto. Si può trovare su Amazon a meno di 17 euro. Dello stesso produttore, anche custodie per bambini per iPad mini e per altri modelli di tablet.

Custodia con Push Pop

Una combinazione tra una custodia per iPad e il giocattolo più popolare, Bubble Push Pop, che spopola tra i bambini di tutte le età. La custodia in silicone alimentare è morbida e protegge iPad e presenta anche un piedistallo ed è predisposta ad essere legata con un cordino. Adatta ai bambini un po’ più grandi, perchè pur essendo fatta di silicone, la custodia non è completamente antiurto e si toglie facilmente. In commercio si trovano cover di questo tipo adatte ad ogni tipo di tablet, ma quella compatibile con iPad di settima generazione (2019) si può acquistare a poco più di 16 euro a partire da qui.

Se volete offrire una protezione in più ai ragazzi e al vostro iPad considerate l’acquisto di una pellicola protettiva. Ne trovate tantissime su Amazon e presso i negozi sul territorio. Tra quelle più “polifunzionali” c’è Fives, commercializzata da una azienda italiana.