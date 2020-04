Apple ha annunciato iPhone SE 2020 con display da 4,7″

Apple ha annunciato il nuovo iPhone SE 2020, dispositivo con display da 4,7″ e prezzi che partono da 499 euro.

Il nuovo iPhone sarà disponibile nei colori nero, bianco e (PRODUCT)RED e i pre-ordini partono dal 17 aprile. La seconda generazione di iPhone SE vanta schemo Retina HD da 4,7″ e Touch ID. Il processore è l’A13 Bionic, lo stesso già visto sugli iPhone 11 e 11 Pro del 2019.

Apple spiega che iPhone SE vanta un potente sistema con singola-fotocamera e che questo è in grado di sfruttare i vantaggi della “fotografia computazionale”, algoritmi che, in altre parole, sfruttando l’intelligenza artificiale per migliorare gli scatti.

“Il primo iPhone SE è stato un successo, con molti utenti che hanno amato la combinazione unica di piccole dimensioni, performance high-end e prezzo abbordabile”, riferisce Phil Schiller, vice presidente senior responsabile Worldwide Marketing; “la seconda generazione di iPhone SE si basa sulla stessa grande idea e migliora su tutta la linea, incluso il miglior sistema a singola-fotocamera per grandi foto e video . E ancora: “Grazie alla straordinaria potenza del chip A13 Bionic, iPhone SE ha una grande autonomia, scatta bellissimi primi piani in modalità Ritratto e foto con Smart HDR, registra video spettacolari con audio stereo ed è perfetto per i videogiochi e per navigare sul web a tutta velocità. E naturalmente ha di serie le funzioni di sicurezza evolute che i nostri utenti si aspettano. Non vediamo l’ora che i clienti possano toccarlo con mano”.

iPhone SE vanta un design in “alluminio aerospaziale” e vetro resistente con frontale completamente nero e, come già detto, è disponibile nei colori nero, bianco e (PRODUCT)RED. La Mela spiega che la finitura del vetro posteriore con logo Apple al centro è frutto di un processo di colorazione a sette strati che permette di ottenere tinte ricche e profonde, sfumature precise e un’opacità ottimale, e il profilo in alluminio tono su tono si abbina perfettamente al vetro. Resiste agli schizzi e alla polvere, con un rating di resistenza all’acqua di grado IP67, fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.

Il display Retina HD da 4,7″ con True Tone regola il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale per dare allo schermo una luminosità più naturale. Apple evidenzia un’ampia gamma cromatica, promettendo “colori incredibilmente fedeli” ed evidenziando la compatibilità con i contenuti Dolby Vision e HDR10.

iPhone SE usa il tocco con feedback aptico per dare accesso alle azioni rapide, come animare una Live Photo, vedere l’anteprima di un messaggio, riorganizzare le app e altro, e per aprire i menu contestuali.

iPhone SE riprende anche il tasto Home, con un design in cristallo di zaffiro per renderlo resistente e proteggere il sensore, e un anello in acciaio per rilevare l’impronta digitale dell’utente per il Touch ID. Apple spiega che usare il Touch ID “è un modo comodo, sicuro e facile” per sbloccare l’iPhone senza digitare il codice, inserire password usando il Portachiavi iCloud, accedere alle app, autorizzare acquisti sull’App Store e pagare con Apple Pay.

Per quanto riguarda la fotocamera, Apple spiega che con un grandangolo da 12MP e diaframma con apertura f/1.8, iPhone SE. Il processore ISP e il Neural Engine del chip A13 Bionic permettono di sfruttare i vantaggi della fotografia computazionale, come la modalità Ritratto, tutti i sei effetti Illuminazione ritratto e Controllo profondità. E grazie all’apprendimento automatico e alla stima di profondità monoculare, è possibile scattare ritratti anche con la fotocamera anteriore. iPhone SE offre lo Smart HDR di nuova generazione, che riconosce le persone nell’inquadratura e modifica l’illuminazione per restituire immagini più naturali, con incredibili dettagli di luce e ombra.

È possibile girare video più “coinvolgenti” grazie alla registrazione audio stereo e alla stabilizzazione video su entrambe le fotocamere. La fotocamera posteriore registra video 4K fino a 60 fps, e la gamma dinamica estesa fino a 30 fps produce riprese più dettagliate nelle parti illuminate. È possiible usare u video QuickTake su entrambe le fotocamere, per registrare filmati senza uscire dalla modalità Foto.

Prezzi e disponibilità

iPhone SE sarà disponibile in modellli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori nero, bianco e PRODUCT(RED), a partire da €499. È possibile acquistare iPhone SE anche con rate da €14,95 al mese o al prezzo di €359 con permuta su apple.com, nell’app Apple Store e negli Apple Store. iPhone SE è disponibile anche presso i Rivenditori Autorizzati e presso alcuni operatori di telefonia mobile (i prezzi possono variare). Sarà possibile preordinare iPhone SE su apple.com e nell’app Apple Store a partire dalle 14:00 di venerdì 17 aprile; da venerdì 24 aprile sarà in vendita da Apple, i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori di telefonia mobile di varie nazioni in tutto il mondo.