Divertenti, utili o funzionali: le migliori custodie per AirPods

Gli AirPods sono stati tra i regali più gettonati durante questo Natale. Si tratta di un prodotto particolarmente importante per tutti coloro che l’hanno acquistato o ricevuto in regalo, non solo per il costo ma perché è qualche cosa di molto personale che ciascuno di noi porta spesso con sé. La custodia degli AirPods del resto è anche relativamente delicata, non troppo facile, ma neppure difficile da graffiare se messa in tasca. È questa la ragione per cui ci sono in commercio molte custodie, alcune delle quali le abbiamo elencate nel nostro articolo sui nostri accessori preferiti per gli AirPods Ma in commercio di custodie ce ne sono molte e tanti tipi. Ne abbiamo selezionate alcune da noi consigliate per gli AirPods e AirPods Pro.

elago AW3

Uno dei principali brand, quando si tratta di custodie per AirPods, è certamente Elago. Nel tempo il marchio si è fatto conoscere, oltre che per la qualità, anche per un tocco di genialità. Elago AW3, ad esempio, trasforma la cover AirPods in un vecchio Mac, con tanto di storica scritta “hello” stampata sul “monitor”. Compatibile con AirPods 1 e 2, quindi con la ricarica wireless, propone anche un foro per il LED frontale, così da offrire sempre in bella vista le informazioni sulla carica della custodia. E’ realizzata in silicone flessibile, resistente agli impatti con un rivestimento speciale antiscivolo all’interno del cappuccio.

Catalyst

Se siete preoccupati per il fatto che la custodia delle AirPods possa bagnarsi con il sudore mentre correte o subire l’effetto di schizzi o gocce di pioggia, su Amazon trovate questa interessante cover impermeabile. Prodotta da Catalyst, è testata IP67, quindi è impermeabile fino ad 1 metro di profondità. Protegge anche dagli urti per cadute fino a 2 metri. Infine tutela la custodia anche dai graffi. Si tratta di una delle custodie consigliate da Apple. Anche se in una versione un pochino differente dal punto di vista stilistico esistono anche per Airpods Pro

elago Liquid Hybrid

Ancora da elago, arriva la Liquid Hybrid per Airpods Pro. Si tratta di una delle più minimali sul mercato e al tempo stesso più protettive. È realizzata in silicone e policarbonato combinati per creare una elevata capacità di assorbimento degli urti. Ha un una finitura opaca ed è morbida al tocco. È facile pulire, basta un fazzoletto umido per mantenere sempre la custodia AirPods Pro come nuova. Non ha cardini sul retro per consentire la ricarica wireless anche con la custodia installata.

ORETech

Ancor più protettiva è la custodia ORETech, con una protezione a doppio strado, morbido all’esterno, ma più resistente all’interno. Offre anche una presa rimovibile antipolvere, per tenere la polvere lontana dalla porta di ricarica, e che consente anche di ricaricare gli AirPods senza rimuovere la custodia stessa. Il design ergonomico sui lati incrementa il grip della cover stessa.

ZAHIUS Super Mario

Non è un prodotto su licenza ufficiale, ma gli amanti del mondo Nintendo non potranno che sceglierle. Peraltro sono due, una con il baffuto idraulico, e l’altra a forma di funghetto rosso. Davvero ottime per gli amanti dei videogiochi, sono compatibili con AirPods 1 e 2. Clicca qui per acquistarle.

Custodie cartoon per AirPods

Parlando di custodie per AirPods Pro, ce ne sono alcune anche di decisamente originali, benché destinate ad un pubblico particolare. È il caso di queste di Lewote ispirate al mondo dei cartoni animati e dei fumetti. Abbiamo richiami a personaggi come Minnie, Snoopie, Spongebob, Stitch, Paperino e così via. La particolarità di queste custodie è che sono composte di due parti, una che riveste il coperchio superiore e una che si occupa di proteggere la parte inferiore ma hanno anche mani, orecchie e così via. Sono molto colorate e davvero divertenti; si adattano in particolare al pubblico femminile e ai bambini, ma hanno anche la capacità di attirare l’attenzione dei più spiritosi. Da segnalare che ci sono pack da due, uno per lui e uno per lei, con personaggi maschili e femminili o magari con differenti situazioni (ad esempio Snoopy è disponibile in versione Snoopy e cuccia di Snoopy). I prezzi sono davvero molto accessibili. Clicca qui per comprarle anche in versione per AirPods Pro, ma nel pack da 1.

Native Union

Questa nuova cover per AirPods è realizzata con un pattern particolare. E’ fatta il pelle italiana con forme geometriche a varie tinte, anche se puntano tutto su colorazioni scure o rosa. Molto elegante e protettiva, è realizzata interamente a mano. Il costo è un po’ più alto della media, ma ne vale certamente la pena per la qualità. Costa su Amazon 39,99 euro.

TwelveSouth AirSnap

Twelve South produce accessori quasi solo per il mondo Apple e ha quindi messo in commercio alcune idee per il mondo Airpods. Una di queste è Airsnap, recensita da Macitynet qui. Si tratta di una eccellente custodia realizzata in pelle con moschettone per appendere gli AirPods alla cintura. La qualità della pelle è ottima, la fattura robusta e la forma praticamente perfetta. Si tratta di uno dei prodotti forse più adatti per un regalo a chi ha le cuffiette Apple. Da qui si compra la versione per AirPods, da qui quella per AirPods Pro.

MMOBIEL Airpods Box

Economico, ma piuttosto versatile. Si tratta del bundle MMOBIEL, che oltre ad offrire una semplice cover in silicone per AirPods e AirPods 2, vi mette dentro alla confezione anche un moschettone per i jeans, oltre ad un filo in silicone che tiene uniti i due auricolari, così da non rischiare di perderli e da utilizzarli in totale sicurezza anche durante una corsa all’aperto.

Elago AW6

Elago è una azienda capace di fare cose stilisticamente interessanti e venate di un tocco ironico (come questo dock per Apple Watch che imita un Mac Classic) e anche per quanto riguarda gli accessori per Airpods non si smentisce come dimostra questa custodia che imita un iPod. La custodia è realizzata in silicone ed è capace di proteggere gli AirPods dai graffi e dagli impatti esterni. C’è anche un foro per rendere visibile l’indicatore LED e non impedisce la ricarica wireless. Da notare che, oltre una versione con moschettone, c’è anche una versione della custodia che imita l’iPod U2 edition e se l’iPod non è quel che cercate c’è anche la versione che trasforma gli Airpods in un Mac Classic sopra elencata. C’è anche in versione per AidPods Pro nelle stesse varianti di colore chiara o scura.

elago Duo

Se volete aggiungere un tocco di colore ai vostri AirPods, ecco la cover Duo di Elago. Come suggerisce lo stesso nome, la particolarità consiste nella doppia colorazione del rivestimento, divisa tra la parte superiore del cappuccio, e quella inferiore del case. Realizzato in silicone resistente agli urti, protegge AirPods dai graffi e dagli impatti esterni, con silicone di alta qualità per assicurare che il prodotto non sia tossico. Tantissime le combinazioni di colore presenti su Amazon. Da qui si acquista la versione per AirPods Pro.



Se volete ottenere il meglio dalle vostre AirPods vi consigliamo di leggere questo articolo, in cui elenchiamo dodici accessori fondamentali per migliorare l’esperienza con le cuffiette true wireless di Apple.