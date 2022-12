I migliori accessori per iPad da regalare e regalarvi

Dopo aver acquistato un iPad scatta subito la corsa agli accessori. Il tablet della Mela, infatti, vanta una scia di accessori creati ad hoc per migliorarne l’utilizzo ed estenderne le funzionalità.

L’introduzione delle porte USB-C, le nuove funzioni di iPadOs, la tendenza a spostare verso un differente baricentro l’iPad differenziando tra dispositivi più per la casa, altri per l’intrattenimento e altri ancora per il lavoro, ha creato un contesto dove l’offerta è cresciuta tantissimo. Abbiamo dischi, hub, tastiere, supporti. In tanti la casi la qualità è alta, in altri casi no.

Qui cerchiamo di selezionare i migliori, quelli più utili e di miglior design tenendo conto essenzialmente di iPad come strumento di lavoro o per la creazione di contenuti. Tralasciamo i tanti dispositivi che allargano la funzione di intrattenimento di iPad, le custodie e le pellicole protettive.

I Migliori accessori per iPad

Nell’acquisto di un accessorio per iPad le cose da tenere in considerazione sono diverse ma la principale è nella porta. Gli iPad si distinguono in modelli con porta Lightning e quelli con porta USB-C. Tenetene conto se qualche accessorio deve collegarsi alla porta.

Un secondo elemento sono forma e dimensioni. Controllate sempre questo aspetto che a volte suscita confusione perchè ci sono modelli diversi con lo stesso design e modelli che appartengono alla stessa famiglia ma hanno accessori non compatibili.

Apple Pencil 2

Quando si parla dei migliori accessori per iPad non si può che iniziare dalla Apple Pencil 2. Si tratta di un accessorio che consente di interagire naturalmente con iPad per disegnare, scrivere e utilizzare applicazioni. È stata studiata ad hoc per gli iPad presentati a fine 2018, e tutti i modelli successivi di l’iPad Pro 12,9″ e l’iPad Pro 11″; la sua compatibilità è poi stata estesa a tutti gli iPad più recenti (meno iPad di nona e decima generazione) compresi gli Air e i mini. Rispetto alla Apple Pencil 1, lascia cadere il sistema di ricarica via Lightning a favore di un sistema di ricarica wireless (usa un magnete per rimanere solidale al tablet e prende energia dall’iPad) supporta alcune gestures specifiche e ha anche un nuovo design. Si tratta di un oggetto indispensabile per grafici e designer e per tutti coloro che vogliono usare in maniera creativa a più libera gli iPad.

Sto caricando altre schede...

Logitech Crayon

Se avete un iPad di ultima generazione, quello da 10,5 pollici o quello di nona generazione, oppure uno dei modelli precedenti che supportano la Apple Pencil 1, la scelta che dovete fare nel campo delle penne digitali è la Logitech Crayon. Si tratta della sola alternativa alla Apple Pencil, nato primariamente per il mondo della didattica ma perfettamente funzionale anche per chi ama dilettarsi con grafica e applicazioni di creatività, abbiamo già detto più volte.

È in grado di rilevare anche la diversa inclinazione della punta per realizzare tracciati più sottili o più spessi, a differenza però di Apple Pencil non è provvisto di tecnologia per rilevare anche la pressione. Per facilitarne l’uso Logitech Crayon è più facile da impugnare, il tappo non può essere smarrito perché è attaccato allo stilo, infine per la ricarica offre una porta Lightning femmina, riducendo il rischio di guasti rispetto alla porta Lightning maschio invece presente sulla prima generazione di Apple Pencil.

C’è anche una versione con connettore USB-C che funziona con tutti gli iPad rilasciati dal 2018 in avanti. È più comoda da ricaricare sia con gli iPad con questa porta che con diversi caricabatterie USB-C

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

HoverBar Duo di Twelve South

Quando si parla di supporti per iPad non c’è che l’imbarazzo della scelta. Lo vedete dal nostro articolo dei migliori, che trovate qui. Ma cone diciamo altrove non tutti gli stand sono creati uguali e la HoverBar Duo di Twelve South è meno uguale di altre. Si tratta di un prodotto di eccellenza, la Rolls Royce dei supporti, capace di fare molte cose, non solo di sorreggere un iPad su un tavolo. È completamente regolabile in orientamento grazie ad una tasta a sfera; oltre alla base ha anche un morsetto per appendere il supporto ad una barra facendo scendere iPad dall’altro.

È perfetto per sessioni video, per presentazioni o in cucina per far galleggiare iPad e visualizzare ricette o video di cottura. Ha una base ponderata, perfetta per stare accanto al monitor, usare Mac Sidecar, Continuity Camera, o sfruttare al massimo le funzioni Center Stage presenti in tutti gli iPad. Sulla base ha anche un incavo per la Apple Pencil ed è facilissima da montare: utilizza una clip a sgancio rapido, quindi passare dal supporto per desktop al morsetto per scaffale richiede solo pochi secondi. Non costa poco ma è differente da tutto quello che c’è in commercio inclusi i materiali e il design.

Sto caricando altre schede...

Anker Nano II 65W

Gli ultimi iPad sono in grado di ricaricarsi molto velocemente usando il caricabatterie giusto. Tra quelli che appartengono a questa categoria c’è Anker Nano II da 65W. Si tratta del caricabatterie con il più favorevole rapporto tra potenza e dimensioni. Anker, un leader assoluto nel campo di questi accessori (non a caso vende anche su Apple Store alcuni dei suoi prodotti) ha messo insieme un caricabatterie con un ingombro non di molto superiore a quello di una comune spina ma con potenza incredibile: dalla sua porta USB-C possono uscire fino a 65W.

La potenza non solo serve a ricaricare rapidamente un iPad occupando nella borsa meno spazio di quel che occuperebbe un caricabatterie Apple che trovate nella confezione, ma 65W sono anche sufficienti a tenere in vita un MacBook da 15 o 16 pollici, in pratica il computer continuerà a funzionare e sarà alimentato anche se non sarà possibile caricarlo mentre lo usate. Quando sarà spento si ricaricherà anche se ad una velocità più bassa rispetto a quella possibile con un caricabatterie da 90W. È perfetto anche per Magsafe e per tanti altri utilizzi con dispositivi non Apple.

Sto caricando altre schede...

Satechi Hub Mobile

Tutti i nuovi iPad hanno una porta USB-C quasi universale, capace di portare in connessione al dispositivo quello che si può collegare ad un Mac ed ad un PC. La porta USB-C però è una; per questo un hub come questo di Satechi rappresenta un accessorio perfetto. Usando potrete Iavere una uscita HDMI 4K, collegare al jack da 3,5 mm le cuffie e avere porta USB 3.0 per il trasferimento dei dati. fino a Offre una carica bidirezionale fino a 60W sia per alimentare iPad o usare l’hub come un caricabatterie portatile (quando è connesso all’iPad) per caricare il dispositivo USB-C collegato.

Sto caricando altre schede...

Aluminium Stand & Hub Satechi

Se il bisogno è quello di avere non solo un Hub ma anche un supporto dedicato ad iPad c’è anche questa soluzione di Satechi. Si tratta di un accessorio che non solo aggiunge porte al tablet ma permette di trasformarlo in un “quasi”desktop. Consiste in, appunto, un hub USB-C, realizzato tutti gli iPad Pro con porta di ricarica USB-C. Alloggiandovi il tablet, gli iPad della Mela dovrebbero assomigliare più a un monitor tradizionale, così da poter lavorare come se si avesse un vero e proprio desktop.

Per quanto riguarda la connettiità, le porte sono le stesse che abbiamo visto in altri dispositivi Satechi: una porta HDMI in grado di trasmettere 4K con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz, una porta dati USB-A, una porta PD USB-C con un massimo di 60 W per la carica, un jack per cuffie e slot per SD e microSD. È utilizzabile con tutti i dispositivi con porta USB-C, quindi: MacBook Pro, MacBook Air, Surface Pro 7 e Surface Go di Microsoft, nonché Samsung Galaxy S20 e Google Pixelbook.

Sto caricando altre schede...

SSD LaCie Portable

Sappiamo che ad iPad si può collegare quasi tutto quello che si collega ad un Mac o un PC grazie alla porta USB-C. Tra le altre cose è possibile sfruttare la compatibilità con un disco esterno come l’SSD LaCie Portable. Si tratta di un disco “premium” con capacità fino a 2 TB perfetto per espandere la capacità di archiviazione o, ancora meglio, accedere a file in mobilità.

Assicura prestazioni elevate con velocità di lettura fino a 1.050 MB al secondo e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s, offrendo ai professionisti una produttività accelerata e la possibilità di completare rapidamente i trasferimenti di file o di lavorare direttamente dall’unità. Il dispositivo è progettato con la compatibilità out-of-the-box anche per iPad oltre che Mac e PC Windows: include il software di mirroring dei file che permette l’accesso e la sincronizzazione dei file su più dispositivi in modo continuo. Il cavo USB-C è incluso nella confezione.

Sto caricando altre schede...

Tastiera Logitech K780

Perché rinunciare alla velocità di scrittura del computer? La domanda, come si diceva una volta, sorge spontanea quando in commercio c’è la Logitech K780 una tastiera Multi-Device ed universale. L’aggettivo “universale” non è utilizzato a sproposito: la nuova Logitech K780 Multi-Device, che Macitynet ha recensito qui, infatti è compatibile non solo con Mac e PC ma anche con iPhone e iPad, qualsiasi dispositivo Android e anche con Chrome OS. Rimane collegata fino a un massimo di 3 dispositivi in contemporanea, tra cui l’utente può passare rapidamente premendo un pulsante.

Nel caso di iPad l’aspetto interessante è un alloggiamento con sostegno che mantiene in posizione tablet e smartphone con la giusta inclinazione per vedere lo schermo e scrivere. Nonostante possa funzionare completamente in modalità wireless la sicurezza è garantita dalla crittografia AES a 128bit tra tastiera e dispositivo connesso. Notevole anche l’autonomia: con due batteria AAA in dotazione funziona fino a 24 mesi.

Sto caricando altre schede...

Tastiera Logitech Combo Touch

Se invece di una semplice tastiera vi servisse una tastiera con trackpad, potete ricorrere alla Magic Keyboard Apple, oppure più convenientemente (visto che parliamo di metà del prezzo del prodotto Apple) alla Logitech Combo Touch, disponibile per praticamente tutti gli iPad con smart Connector. Si tratta di un’apprezzata custodia con tastiera sganciabile (dotata di trackpad) che è caratterizzata anche da un ampio trackpad abilitato al riconoscimento dei gesti con più dita contemporaneamente che si affianca a una tastiera retroilluminata (regolabile su sedici diversi livelli di luminosità) con tasti di dimensioni standard con meccanismo a forbice che agevolano la digitazione di lunghi testi e l’elaborazione dei documenti.

Offre diversi tasti di scelta rapida che permettono di regolare la luminosità dello schermo e dei tasti, controllare il volume, bloccare e risvegliare lo schermo, controllare la riproduzione musicale e non solo. Sul retro di quest’ultima c’è un cavalletto estraibile che permette di tenere iPad inclinato quando lo si appoggia su una superficie piana.

Batteria Anker PowerCore+ 26800

Se volete prolungare l’autonomia del vostro iPad usando una batteria esterna sarà difficile trovare di meglio della Anker PowerCore+ 26800. Questa batteria, con 26.800 mAh di capacità, può ricaricare un iPad a massima potenza in quanto eroga fino a 45W da singola porta USB-C e 60W complessivamente considerando le due porte USB-A.

Il suo punto di forza è nella capacità; parliamo di 96,48 Wh che singnificano più di due ricariche complete per un iPad Pro 12,9″ (la cui batteria serve 40,88W) o tre ricariche per iPad Pro 11″ e quasi tutti gli altri iPad oggi in commercio o addirittura quattro ricariche per iPad mini. Può anche essere usata per ripristinare quasi per due volte la batteria di un MacBook Air o quasi interamente per una volta quella di un MacBook Pro 16″ (batteria da 99,9 WH). Viene venduta con un caricabatterie USB-C che la ricarica completamente in tre ore.

Sto caricando altre schede...