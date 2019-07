Magiche avventure, tanti film Disney in offerta su iTunes

Nelle sere d’estate, le avventure Disney diventano magiche e irresistibili per grandi e piccini. E ora, solo per questa settimana, sono anche in offerta, con prezzi a partire da 3,99 euro su iTunes. I film Disney in offerta fino a domenica 28 giugno 2019 sono alcuni tra i titoli più scaricati dallo Store di Apple: nuove pellicole da poco arrivate al botteghino, titoli di successo e classici amatissimi da più generazioni. Le pellicole in offerta nella sezione “Le magiche avventure Disney” di iTunes hanno prezzi diversi, che partono dai 3,99 euro, ridotti rispetto ai normali prezzi di listino.

Tra le novità da non perdere sullo Store ci sono pellicole che sono state presentate al cinema di recente e molti cartoni animati apprezzatissimi dai bambini, come:

Il Ritorno di Mary Poppins

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni

Gli incredibili 2

Ritorno al Bosco dei 100 acri

Il grande e potente Oz

Il drago invisibile

I pirati dei Caraibi

Coco

Cars 3

Oceania

Zootropolis

Inside Out

Ralph Spaccatutto

Monster & Co.

Per gli amanti dei grandi classici, questa settimana è l’occasione per decidersi a inserire nel proprio catalogo i film più amati di sempre: Dumbo, Red e Toby, Alice nel paese delle meraviglie, Fantasia, Gli Aristogatti, Mary Poppins, La spada nella roccia, Basil l’investigatopo.



Per chi, invece, non può fare a meno delle principesse (o dei cattivissimi e delle cattivissime) del grande universo Disney, i titoli dei film Disney in offerta più apprezzati saranno senza ombra di dubbio: La Sirenetta, Aladdin, La bella addormentata nel bosco, Pocahontas, Mulan e Il Gobbo di Notre Dame.

Oltre ai film Disney in offerta in questo periodo estivo su iTunes, ci sono molte altre novità che chi apprezza le pellicole della casa di Topolino non vedrà l’ora di conoscere e che riguardano la tv in streaming. Disney si sta preparando – nel prossimo autunno – al lancio di Disney +, nello stesso periodo in cui anche Apple incomincerà la lotta contro i due giganti dello streaming video, Netflix e Amazon Prime Video, con la presentazione di Apple TV+, il servizio in streaming di Cupertino.