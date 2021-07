Apple al lavoro su “Apple Pay Later” per pagamenti differiti nel tempo

Apple sta lavorando ad un nuovo servizio che consentirà di effettuare subito un acquisto e pagare successivamente con Apple Pay.

A riferirlo è Bloomberg spiegando che il nuovo servizio permetterà agli utenti di pagare a rate nel tempo, sulla falsariga di servizi che offrono l’opzione “compra ora, paga dopo” di come quelli di Affirm e PayPal, una formula per i pagamenti differiti che vari siti di e-commerce stanno percorrendo per far crescere transazioni e acquisti online.

Il servizio di Apple in arrivo è denominato internamente “Apple Pay Later” ed è stato creato in collaborazione con Goldman Sachs, pensato come soluzione alternativa per una maggiore flessibilità nei pagamenti online.

Goldman Sachs è la banca d’affari partner di Apple per la carta di credito Apple Card; il nuovo servizio non è ad ogni modo pensato per essere legato alla Apple Card e non richiede l’uso di carte specifiche. Il sistema “compra ora, paga dopo” potrebbe permettere alla Casa di Cupertino di far crescere l’adozione di Apple Pay e usare ancora di più iPhone e Apple Watch come strumenti di pagamento al posto di carte di credito e di debito tradizionali. Apple ottiene una percentuale sulle transizioni, un servizio che consente di ottenere ulteriori entrate, valutate in oltre 50 miliardi di dollari l’anno.

L’idea è quella di offrire ora la possibilità di pagare con quattro rate (“Apple Pay in 4”) oppure a lungo termine (“Apple Pay Monthly Installments”) con interessi che variano a seconda delle rate mensili.

Il servizio dovrebbe essere disponibile per acquisti al dettaglio e online. I pagamenti a rate anche per gli acquisti online sono sempre più richiesti dai moderni acquirenti e nella corsa per la conquista del cliente, un elemento valutato dalle aziende che puntano sempre più a distinguersi e attirare l’attenzione su loro prodotti e servizi.

In questo articolo di macitynet trovate la guida completa su come usare Apple Pay in Italia. Tutti gli articoli che parlano di Apple Pay sono disponibili da questa pagina.