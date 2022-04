Make or Break è un documentario sul surf in arrivo su Apple TV+

Apple ha condiviso il trailer di “Make or Break”, un documentario in arrivo su Apple TV+ dedicato al mondo del surf che segue i migliori surfisti mondiali mentre combattono per il titolo di campione del mondo.

“Make or Break”, spiega Apple, “mostra il dietro le quinte e un’analisi approfondita dell’ispirazione, delle sfide, delle gesta e delle vite personali dei surfisti che gareggiano per rimanere nell’élite della World Surf League (WSL) Championship Tour (CT), portando gli spettatori in un viaggio verso splendide località per il surf in tutto il mondo. La serie segue la competizione del 2021, barcamenandosi con l’organizzazione che combatte con la pandemia globale, esplorando la cultura dinamica del mondo del surf, problematiche legate a tempistica, diversità, salute mentale e impatto fisico dello sport”.

La serie mostra il campionato della WSL Men’s Championship Tour, della WSL Women’s Championship Tour, con il primo episodio che segue una competizione al Banzai Pipeline, uno spot per la pratica del surf che si trova sull’isola di Oahu, nelle Hawaii, e altri moti e pericolosi spot noti nelle gare valide per il campionato, con il Pipeline in particolare noto per le sue enormi onde che si frangono su acque basse, che formano grossi tube, con punti frastagliati e guglie di roccia magmatica, molto pericolose in caso di caduta del surfista (sono numerosi i surfisti rimasti uccisi tra le onde e il Pipeline è conosciuto come lo spot di surf più letale al mondo).

Altri spot che si vedono nella serie sono: Santa Cruz (California), New South Wales (Australia), Papara (isola di Tahiti), Taghazout Bay (Marocco), Bali (Indonesia), Tuamotus (Polinesia francese), Netanya (Israele) e altri ancora.

Nel documentario si vedono alcuni dei migliori surfisti al mondo, incluso Robert Kelly Slater, (campione del mondo di surf per 11 volte), Stephanie Gilmore (una surfista professionista australiana e sette volte campionessa del mondo nel Women’s WSL World Tour), Gabriel Medina (accreditato come la seconda persona ad aver eseguito una manovra chiamata Backflip, un salto mortale all’indietro) e altri ancora.

