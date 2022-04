Scienziati cinesi insegnano a due scimmie a giocare a Pac-Man

Un team di neuroscienziati dell’Accademia cinese delle scienze ha sfruttato Pac-Man – un classico dei videogiochi anni ’80 – per studiare il processo decisionale dei primati.

Il risultato dello studio dimostra che le scimmie sono in grado di formulare strategie per semplificare un complito complesso.

“A nostra conoscenza, si tratta del primo studio quantitativo a dimostrazione che gli animali sviluppano e usano strategie per la risoluzione dei problemi”, riferisce Yang Tianming, uno degli autori dello studio.

I risultati dello studio, con revisione paritaria, sono stati pubblicati lo scorso mese sulla rivista scientifica eLife. Gli scienziati hanno usato l’intelligenza artificiale per elaborare un modello statistico e scoprire se il comportamento della scimmia poteva essere scomposto in una serie di strategie, ognuna delle quali teneva conto di specifici aspetti del gioco e conseguenti decisioni su come muovere Pac-Man.

Le scimmie sono state addestrate a usare un joystick per manovrare Pac-Man intorno al labirinto, raccogliere i puntini disseminati nel labirinto ed evitare i fantasmi (i “nemici” del protagonista del gioco), ricevendo anziché punti a video, succhi di frutta come premi.

Yang e colleghi riferiscono che le scimmie hanno compreso gli elementi base del gioco, tendendo a scegliere le direzioni che consentivano di ottenere i premi, imparando ad evitare anche i fantasmi con differenti modalità. I ricercatori riferiscono che il modello adottato dalle scimmie per vincere a Pac-Man, consiste in una soluzione gerarchica, usando una strategia dominante, focalizzandosi di volta in volta su un sottoinsieme di vari aspetti del gioco.

Secondo i ricercatori, lo studio permetterà di comprendere meglio meccanismi neurali delle funzioni cognitive, aprendo la strada alla comprensione di complesse funzioni in questo ambito e contribuendo anche a migliorare futuri sistemi di intelligenza artificiale.

Come si vede nel video che qui alleghiamo non è la prima volta che a delle scimmie viene insegnato come giocare a Pac-Man:

