iPad Air M3 cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni

L’aggiornamento di iPad Air con chip Apple Silicon M3, svelato il 4 marzo, non fa gridare al miracolo in termini di novità, in ogni caso le prime recensioni dagli USA apprezzano questo tablet di Cupertino come migliore compromesso tra prestazioni e prezzo, rispetto al modello base più economico ma limitato e i modelli professioni super potenti e versatili ma costosi.

I test di benchmark confermano in sostanza le dichiarazioni Apple, con un balzo di circa il 20% rispetto a iPad Air M2 dello scorso anno. Invece per gli utenti a cui non interessano benchmark e percentuali di miglioramento delle prestazioni, nell’utilizzo quotidiano la differenza potrebbe passare addirittura inosservata, come rileva The Verge.

Naturalmente chi possiede il modello 2024 con M2 non troverà un balzo eclatante nelle prestazioni, ma la differenza sarà sostanziale per i proprietari delle generazioni precedenti.

Praticamente tutte le prime recensioni USA evidenziano che si tratta di un dispositivo molto simile a quello della generazione precedente, inteso non come una nota dolente, ma come la conferma di uno dei migliori tablet in commercio.

Allo stesso modo, le prime recensioni apprezzano la nuova Magic Keyboard più leggera, nonostante una nuova fila completa di tasti funzione e al trackpad leggermente più grande.

In questo caso le buone notizie sono tre: infatti oltre a migliorare Magic Keyboard Apple ha ridotto leggermente il prezzo, in più questo accessorio è compatibile anche con gli iPad Air precedenti con M2. Non si può parlare di difetti o note negative per uno dei migliori tablet in commercio. In ogni caso alcuni avrebbero apprezzato uno schermo migliorato, magari OLED come Cnet, Face ID invece di Touch ID e una Magic Keyboad in alluminio, ma questi sono dettagli riservati agli iPad Pro.

iPad Air M3 è disponibile nei preordini nelle versioni da 11 e 13” a partire da 719 euro in Italia: consegne e disponibilità nei negozi iniziano il 12 marzo. Si può preordinare anche da questa pagina di Amazon con consegna il primo giorno di lancio.