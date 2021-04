Con Mappe iOS 14.5 si segnalano incidenti e autovelox

L’app Mappe di Apple con l’aggiornamento iOS 14.5 prende in prestito da Waze una delle funzioni più apprezzate dagli utenti: la segnalazione di incidenti e autovelox. A partire da iOS 14.5 in Mappe negli USA gli utenti possono facilmente segnalare la posizione dei pericoli e dei sistemi di controllo della velocità lungo la strada mentre stanno utilizzando l’app per orientarsi durante uno spostamento in automobile.

Per il funzionamento di questa nuova caratteristica del proprio servizio di mappatura, Apple può affidarsi a una base di utenti molto solida, che conta milioni e milioni di dispositivi sparsi per tutto il globo. Per di più l’applicazione “Mappe” è preinstallata su tutti gli iPhone, quindi viene ancor più facile utilizzarla o anche solo provarla al primo viaggio utile. Occorre però attendere che Cupertino renda disponibile questa funzione anche in altri paesi, Italia inclusa.

Chi aggiorna il dispositivo a iOS 14.5, rilasciato nelle scorse ore, può quindi contribuire alla sicurezza delle strade pubbliche segnalando eventuali incidenti o altri pericoli che si incontrano lungo il percorso, in modo tale da permettere a chi vi sta per transitare di essere informato ed essere maggiormente preparato ad affrontarli. Qui sopra riportiamo la schermata di Mappe iOS 14.5 in Italia dove purtroppo la nuova funzione non è ancora disponibile.

La funzione Report, letteralmente segnala, appena introdotta in Mappe iOS 14.5 è disponibile anche tramite CarPlay, il che ne rende l’utilizzo ancora più facile e immediato mentre si è alla guida del proprio veicolo in quanto così non è necessario neppure toccare il telefono. Per segnalare un pericolo basta avviare l’app Mappe di Apple, inserire un indirizzo di destinazione, selezionare uno dei percorsi suggeriti, quindi cliccare su “Vai” per avviare il navigatore.

Dalla scheda Opzioni è quindi necessario cliccare sul pulsante Report, accedendo a una sotto-scheda in cui sono presenti altri pulsanti per scegliere se si sta segnalando un incidente, dei lavori in corso o un autovelox, come mostra la schermata che riportiamo da MacRumors. Fatto questo, il sistema invierà la segnalazione ai server di Apple che, incrociando i dati (ovviamente anonimi) degli altri automobilisti per verificare se ci sono state altre segnalazioni simili in zona, posizionerà nel più breve tempo possibile un indicatore nel punto in cui è stata effettuata la segnalazione, rilevato grazie al sensore GPS.

Se CarPlay non c’è e non ci si vuole distrarre con iPhone, è anche possibile usare Siri con un comando come “Hey Siri, c’è un incidente / pericolo / autovelox” e a inviare il rapporto ad Apple ci pensa direttamente l’assistente vocale. Se volete sapere dove scaricare la versione 14.5 di iOS e iPadOS e come installarla, o semplicemente sfogliare l’elenco di tutte le novità che introduce, potete fare riferimento a questo nostro articolo.